Липучка Michelin X-Ice Snow зимняя новинка 2020 года

Фрикционная резина безупречно ведёт себя на заснеженной и обледенелой поверхности, а это два самых главных фактора, которые учитываются теми, кто желает подобрать и купить автошины для холодного времени года.



Протектор Michelin X-Ice Snow

Модель Мишлен Икс Айс Сноу пришла на смену ранее популярной шины Michelin Xi3. Обновлённая версия превзошла свою предшественницу по многим параметрам, но наиболее существенным превосходством считается:

Повышенная на 15 % производительность на снегу и льду;

Увеличенные на 4-8% сцепные показатели;

Сниженное на 10% сопротивление качению;

Большая на 7% износостойкость и порезоустойчивость;

Улучшенная на 5% тяга и на 9% проходимость;

11% устойчивость к слешпланнингу и боковым сносам;

Завышенная на 12% комфортность передвижения за счёт низкого уровня шума и тихого хода.

Столь существенные преимущества новой модификации заставляют задуматься о том, чтобы начать рассматривать зимние колеса Michelin X-Ice Snow как потенциальную покупку.

Помимо обычной (легковой) версии, так же представлена и SUV модицикация.

При разработке легковой резины Мишлен Икс Айс Сноу инженерами основной упор делался на обеспечение динамичного разгона и возможности экстренного торможения. Шины не оснащены шипами противоскольжения, поэтому все их функции были возложены на протектор с компаундом.

Для сохранения качества сцепления на достаточно высоком уровне даже после порядочного износа была придумана особая система ламелизации. Микроламели, созданные с применением технологии Flex-Ice, во время набора скорости и при торможении раскрываются, максимально увеличивая площадь соприкосновения с дорогой. «Эффект когтя» позволяет зацепляться за дорожную поверхность и даже на ледяной корке демонстрировать завидную управляемость и устойчивость курса.

В отличие от существующих аналогов, зимняя легковая резина Michelin X-Ice Snow имеет существенный запас рабочего ресурса. Её эффективность и продуктивность не падает при стирании протектора до минимальных размеров в 4мм. Именно за счёт концепции Long Lasting Performance удалось добиться максимальной безопасности и комфортности в течение всего периода эксплуатации. Если подобрать и купить шины Мишлен Икс Айс Сноу, то за собственную жизнь беспокоиться не придётся.

От деформирования и потери целостности зимние легковые автошины Michelin X-Ice Snow защищены мощным и крепким каркасом. Многослойность брекера и прочность корда, выполненного по технологии бесшовной намотки, призвана гарантировать ударостойкость шины. Резина отлично противостоит механическому воздействию, выдерживает наезды на бордюры и другие препятствия.

Резинотехническая смесь автошины Мишлен Икс Айс Сноу содержит присадки и морозостойкие добавки, которые наделяют резину эластичностью, предотвращают задубение на морозе. За счёт нового полимерного соединения ThermoActive Tread Compound 2.0 удалось добиться ультрапрочности и порезостойкости автошины.

Дизайн зимней легковой шины Michelin X-Ice Snow симметричный, направленный. V-образное расположение макроблоков придаёт автошинам направленности, и обеспечивает самоочищающиеся способности. Вместительные эвакуационные каналы серповидной конфигурации и продольно-поперечные канавки легко справляются с отводом жидкости и снежной шуги для уверенной езды и отменных тягово-сцепных свойств. Агрессивностью скандинавского рисунка резины обеспечивается точность курса и безукоризненное вхождение в повороты, маневренность в любых условиях. Отсутствие ошиповки позволяет использовать зимние легковые автошины Мишлен Икс Айс Сноу на асфальте. Они не создают много шума, экономно расходуют горючее, поэтому идеально подходят для поездок на дальние расстояния. Подобрать и купить такую резину можно жителям городов, посёлков и отдалённых селений.