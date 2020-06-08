Шок-цена: шампанское с кинопремии «Оскар» за 30 000 рублей продают в Новосибирске

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает инспектировать магазины. Шампанское Moet & Chandon подают на королевских свадьбах и других церемониях. Без скидки 3-литровая бутылка розового брюта стоит 41 500 рублей.

Шампанское за 30 000 рублей продают в Новосибирске

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает инспектировать магазины. В поисках своих любимых хлебцев я отправилась в Новосибирск. Я равнодушна к алкоголю. Но услышав крик: «Шампанское 30 косарей?!», решила удостовериться, так ли это. И действительно, бутылка внушительных размеров и внизу ценник — 29 999 рублей.

Как повествует интернет, шампанское этой марки подают на королевских свадьбах, церемониях награждения кинопремии «Оскар» и других важных событиях. В разные годы этим напитком наслаждались мадам де Помпадур, Наполеон Бонапарт.

К слову сказать, это стоимость 3-литровой бутылки Moet & Chandon со скидкой. Первоначальная цена розового шампанского брют — 41 500 рублей.