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Шок-цена: шампанское с кинопремии «Оскар» за 30 000 рублей продают в Новосибирске

20:43 08.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает инспектировать магазины. Шампанское Moet & Chandon подают на королевских свадьбах и других церемониях. Без скидки 3-литровая бутылка розового брюта стоит 41 500 рублей.

Шок цена: шампанское с кинопремии Оскар за 30 000 рублей продают в Новосибирске
Шампанское за 30 000 рублей продают в Новосибирске
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: шампанское с кинопремии Оскар за 30 000 рублей продают в Новосибирске

Шок-цена: шампанское с кинопремии «Оскар» за 30 000 рублей продают в НовосибирскеШок-цена: За 300 000 рублей в месяц в COVID-19 сдают коттедж с кедровой баней и бассейном в БердскеЕщё 10 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает инспектировать магазины. В поисках своих любимых хлебцев я отправилась в Новосибирск.  Я равнодушна к алкоголю. Но услышав крик: «Шампанское 30 косарей?!», решила удостовериться, так ли это. И действительно, бутылка внушительных размеров и внизу ценник — 29 999 рублей.

Как повествует интернет, шампанское этой марки подают на королевских свадьбах, церемониях награждения кинопремии «Оскар» и других важных событиях. В разные годы этим напитком наслаждались мадам де Помпадур, Наполеон Бонапарт.

К слову сказать, это стоимость 3-литровой бутылки Moet & Chandon со скидкой. Первоначальная цена розового шампанского брют — 41 500 рублей.

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