Получат золотые медали без учета ЕГЭ и за «отлично» по всем предметам выпускники школ России

В Минпросвещения отметили, что ЕГЭ в этом году будет необходим как экзамен для приема в вузы.

До конца не ясно, сколько экзаменов будут сдавать выпускники школ для поступления в вузы

Выпускники российских школ смогут получить аттестаты с отличием без учета результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и при условии, что они имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам. Об этом говорится в ответе Минпросвещения РФ, опубликованном в понедельник в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

«Медаль «За особые успехи в учении», которая вручается одновременно с аттестатом с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все «пятерки». < …> Не важно, какой результат ЕГЭ будет у выпускника по русскому языку и математике. В этом году ЕГЭ будет проходить как экзамен для приема в организации высшего образования», — говорится в ответе Минпросвещения.

В министерстве напомнили, что выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты до 15 июня. Отметка в аттестат о среднем общем образовании выставляется как среднее арифметическое шести отметок — полугодовых и годовых за 10-й и 11-й классы по всем учебным предметам учебного плана, разъяснили в Минпросвещения.

Новые условия

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения РФ, в котором предлагалось выдавать аттестат об основном общем образовании выпускникам девятых классов российских школ, которые имеют итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» и «зачет» за собеседование по русскому языку. Выпускники 11-х классов получат аттестат, если завершили обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеют итоговые отметки не ниже «удовлетворительно», а также «зачет» за итоговое сочинение.

Пресс-служба Рособрнадзора ранее сообщила, что более 99% выпускников 2020 года успешно прошли собеседование, написали сочинение и получили «зачет».

Источник: ТАСС