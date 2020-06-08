Выезжать за рубеж для ухода за больными, на работу или учебу разрешил россиянам Мишустин

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию для лечения, а также для однократного посещения родственников. Дата открытия границ пока не называется.

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение, заявил Михаил Мишустин

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 8 июня.

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие распоряжения уже подписаны, передает сайт правительства РФ.

-Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы ещё в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу тех или иных серьёзных причин. В правительство поступило много обращений на эту тему. И мы вносим изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию, – подписано распоряжение правительства, которое даёт возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, – а также для тех, кто едет на работу или учёбу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом. Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе, — заявил премьер.