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Выезжать за рубеж для ухода за больными, на работу или учебу разрешил россиянам Мишустин

18:04 08.06.2020 Фото: government.ru
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Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию для лечения, а также для однократного посещения родственников. Дата открытия границ пока не называется.

Выезжать за рубеж для ухода за больными, на работу или учебу разрешил россиянам Мишустин
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение, заявил Михаил Мишустин

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 8 июня.

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие распоряжения уже подписаны, передает сайт правительства РФ.

-Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы ещё в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу тех или иных серьёзных причин. В правительство поступило много обращений на эту тему. И мы вносим изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию, – подписано распоряжение правительства, которое даёт возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, – а также для тех, кто едет на работу или учёбу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом. Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе, — заявил премьер.

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