Граждане «превалирующе поддерживают» поправки в Конституцию, и важно голосование для Путина, заявили в Кремле

Дебаты, общественное обсуждение различных позиций с участием президента, по словам Пескова, не планируют. Вместе с тем он отказался давать какую-либо оценку протестным высказываниям партий, «которые пользуются меньшей поддержкой населения».

Усмотрел «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В Кремле фиксируют поддержку большинством граждан поправок в конституцию РФ, позицию противников изменений в основной закон не комментируют.

«Для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали. И именно наши граждане поддержали поправки в Конституцию», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал, что соответствующий указ вступит в силу «только после того, как и если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны».

По словам Пескова, ситуация «пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию — об этом свидетельствуют почти все социологические исследования».

Песков указал, что «крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки».

«Но есть также партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, и не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть этих поправок была инициирована самими гражданами, представителями разных слоев общества, и соответственно, эти поправки ими поддерживаются», — отметил Песков.

На вопрос, считают ли в Кремле необходимым провести какие-то дебаты, общественное обсуждение различных позиций и не хочет ли принять в них участие президент РФ, Песков ответил: «Обсуждение поправок ведется уже не первый месяц в самых различных форматах. Здесь мы констатируем очень высокую общественную активность».

Песков напомнил, что рабочая группа по обсуждению поправок состоит из большого количества людей, в нее входят не только специалисты, но и представители самых разных профессий, которые ведут обсуждение этих поправок.