Забил до смерти и бросил на остановке мужчину 16-летний житель Тверской области

Подростка задержали и поместили под стражу. Следствие выясняет причину такой агрессии. Потерпевший скончался от ударов в область головы и тела.

В Тверской области 16-летний подросток до смерти забил мужчину на остановке

28-летний житель Тверской области был найден мертвым на одной из автобусных остановок в Бологовском районе Тверской области. О происшествии сообщили в полицию, к расследованию дела подключились следователи регионального Следственного комитета.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По версии следствия, преступление произошло около 14:00 в воскресенье, 7 июня. Мужчина скончался от ударов в область головы и тела.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого в убийстве — 16-летнего жителя поселка Куженкино-1. В полиции подросток признался в убийстве. Драка с мужчиной произошла в результате конфликта. По какой причине, выясняет следствие.