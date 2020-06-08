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Забил до смерти и бросил на остановке мужчину 16-летний житель Тверской области

18:35 08.06.2020 Фото: СКР по Тверской области
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Подростка задержали и поместили под стражу. Следствие выясняет причину такой агрессии. Потерпевший скончался от ударов в область головы и тела.

Забил до смерти и бросил на остановке мужчину 16 летний житель Тверской области
В Тверской области 16-летний подросток до смерти забил мужчину на остановке

28-летний житель Тверской области был найден мертвым на одной из автобусных остановок в Бологовском районе Тверской области. О происшествии сообщили в полицию, к расследованию дела подключились следователи регионального Следственного комитета.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По версии следствия, преступление произошло около 14:00 в воскресенье, 7 июня. Мужчина скончался от ударов в область головы и тела.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого в убийстве — 16-летнего жителя поселка Куженкино-1. В полиции подросток признался в убийстве. Драка с мужчиной произошла в результате конфликта. По какой причине, выясняет следствие.

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