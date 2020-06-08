Вернули пропавшую поправку о президентском сроке на сайт для голосования, заявил Песков

Он объяснил исчезновение этого пункта изменений Конституции технической накладкой, но «уже все восстановлено».

Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.

Журналисты спросили Пескова, почему на официальном сайте общероссийского голосования по поправкам в конституцию изначально не была опубликована поправка о президентских сроках.

«Бывают разные технические накладки, могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать», — ответил Песков.

«Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, поэтому в данном случае там все поправлено», — добавил он.

Отвечая на вопрос, почему в рекламной кампании, которая активно ведется, не упоминается информация о президентских сроках, Песков отметил, что поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламе.

«Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах», — сказал Песков. Он добавил, что среди поправок в конституцию наверняка есть пункты и параграфы, которые не упоминаются в рекламной кампании.