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Вернули пропавшую поправку о президентском сроке на сайт для голосования, заявил Песков

18:45 08.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Он объяснил исчезновение этого пункта изменений Конституции технической накладкой, но «уже все восстановлено».

Вернули пропавшую поправку о президентском сроке на сайт для голосования, заявил Песков
Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.

Журналисты спросили Пескова, почему на официальном сайте общероссийского голосования по поправкам в конституцию изначально не была опубликована поправка о президентских сроках.

«Бывают разные технические накладки, могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать», — ответил Песков.

«Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, поэтому в данном случае там все поправлено», — добавил он.

Отвечая на вопрос, почему в рекламной кампании, которая активно ведется, не упоминается информация о президентских сроках, Песков отметил, что поправок гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламе.

«Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах», — сказал Песков. Он добавил, что среди поправок в конституцию наверняка есть пункты и параграфы, которые не упоминаются в рекламной кампании.

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