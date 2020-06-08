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Основной ЕГЭ пройдет с 3 по 23 июля в российских школах, заявил Мишустин

21:16 08.06.2020 Фото: Википедии
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29 и 30 июня состоится пробный экзамен без участия детей для проверки, насколько технически отлажена система. Ещё два дня – 24 и 25 июля – резервируют для выпускников, у кого, например, в один день совпадут два экзамена.

Основной ЕГЭ пройдет с 3 по 23 июля в российских школах, заявил Мишустин
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России провел 8 июня премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

-Постепенно мы возвращаемся к тем вопросам, которые были отложены из-за коронавируса. И один из самых главных – это проведение ЕГЭ в школах.

Мы вводим особый порядок для того, чтобы максимально обезопасить школьников. Об этом говорил и Президент в ходе совещания по текущей ситуации в системе образования.

В этом году мы разделяем государственную итоговую аттестацию и Единый государственный экзамен.

Все школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – получат аттестат без сдачи экзаменов. И те из них, кто захочет продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Выпускники, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тысяч школьников.

29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Мы проверим, без участия детей, насколько технически отлажена система. Основной экзаменационный период пройдёт с 3 по 23 июля. Ещё два дня – 24 и 25 июля – резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе. Такие гибкие сроки были предусмотрены для того, чтобы регионы могли как можно тщательнее подготовиться.

Ещё одна особенность этого года – возможность выпускникам школы уже с 20 июня подавать заявление о поступлении в вузы. Причём сделать это можно будет и дистанционно. А по итогам сдачи ЕГЭ – представить свой результат.

Обращаю внимание глав субъектов Российской Федерации: процесс подготовки к сдаче экзаменов должен быть под вашим личным контролем. Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты, для предупреждения возможности заболевания. Прошу Рособрнадзор и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах и еженедельно докладывать о том, как проводится эта работа.

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