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Разбились и попали в больницу 5 детей из улетевшего в кювет ВАЗа в Новосибирской области. Прокурор начал проверку

19:03 08.06.2020
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По предварительным данным, в «шестерке» находилось 9 человек, в том числе 4 взрослых. Водитель погиб, остальные госпитализированы. Компания возвращалась с отдыха. Прокуратура Черепановского района выясняет все о жизни детей и качестве грунтовой дороги.

Разбились и попали в больницу 5 детей из улетевшего в кювет ВАЗа в Новосибирской области. Прокурор начал проверку
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия

Прокуратура Черепановского района организовала проверку в связи с ДТП, в котором пострадали дети. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сегодня, 8 июня,  в Черепановском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗа «шестерки».

Предварительно установлено, что 4 взрослых и 5 детей возвращались на легковом автомобиле с отдыха. Водитель транспортного средства, двигаясь по грунтовой (щебеночной) дороге, не справился с управлением и съехал с дороги на обочину (глубокий кювет).

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, трое детей (12, 9 и 2 лет) пострадали и были доставлены в центральную районную больницу с повреждениями различной степени тяжести. Двум женщинам также потребовалась госпитализация.

Остальным участникам ДТП, в том числе детям (8 и 5 лет), медицинская помощь была оказана на месте.

-Прокурор Черепановского района выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специализированных служб. Назначена проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в облпрокуратуре.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», смертельное ДТП произошло  около 11.30. По предварительной информации, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по автодороге в направлении трассы Р-256 и в пути следования, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, а семеро пассажиров, в том числе пятеро несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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