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Путин увеличил пособия на ребенка до 1,5 лет с 3375 рублей до 6752 рублей. Закон подписан 8 июня

19:28 08.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты.

Путин увеличил пособия на ребенка до 1,5 лет с 3375 рублей до 6752 рублей. Закон подписан 8 июня
Путин подписал закон об увеличении вдвое минимального пособия на первого ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
Путин увеличил пособия на ребенка до 1,5 лет с 3375 рублей до 6752 рублей. Закон подписан 8 июня

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Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент Путин. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Изменения внесены в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ранее в ней был прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1,5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года, размер индексации прописывается в бюджете на следующий год. Так, с 1 февраля 2020 года ежемесячное минимальное пособие на первого ребенка составляет 3 375,77 рубля на второго и последующих детей — 6 751,54 рубля.

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