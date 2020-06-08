Двое пострадали на крупном пожаре в бердском посёлке &#171;Вега&#187;
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Двое пострадали на крупном пожаре в бердском посёлке &#171;Вега&#187;

7:11:416/8/2020
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Два человека травмировались, спасаясь от огня, до приезда пожарных команд.

О том, как это произошло, сайту «Свидетель» рассказал замначальника бердской пожарной части Тихон Фроловский.

— К сожалению, в сегодняшнем пожаре на улице Степной есть пострадавшие, — рассказывает Тихон Васильевич. — Хозяйка усадьбы 1958 года рождения ещё до прибытия пожарных расчётов, спасаясь от огня, вынуждена была спрыгнуть со второго этажа. Её супруг 1953 года рождения, эвакуировался также самостоятельно через первый этаж дома и повредил себе ногу.

Оба пострадавших, по словам Фроловского, были госпитализированы с места происшествия в травматологию бердской ЦГБ.

— У женщины — перелом обеих лодыжек. Её состояние медики характеризуют как средне-тяжёлое. У мужчины — подозрение на перелом. В настоящее время ему делают рентген.

Вызов на пульт пожарной охраны, по словам Тихона Фроловского, поступил в 14.05 сегодня, 8 июня. Открытым огнём горели двухэтажный бревенчатый дом, обшитый сайдингом, а также надворные постройки: сарай, гараж и баня, расположенные под одной общей крышей.

— Общая площадь возгорания составила 180 квадратным метров. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий домостроения. На месте работали 4 автоцистерны, — перечисляет Тихон Фроловский. — До ближайшего пожарного гидранта пришлось прокладывать магистраль длиной в 150 метров.

В 14.30 пожар был локализован. В настоящее время брандмейстеры занимаются разборкой и проливкой места происшествия.

Источник: svidetel24.info

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