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Выкупить 207 невесть поможет чеченским женихам Кадыров

19:47 08.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег — урду, установленного духовенством.

Выкупить 207 невесть поможет чеченским женихам Кадыров
Рамзан Кадыров поможет более 200 женихам выкупить невест
Сюжет: Обряды мусульман
Выкупить 207 невесть поможет чеченским женихам Кадыров

Выкупить 207 невесть поможет чеченским женихам КадыровВпервые отмечают Ураза-байрам без массовых молитв в мечетях российские мусульманеЕщё 7 новостей

Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина, сообщили  в пресс-службе Духовного управления мусульман республики. На эти цели будут потрачены деньги фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег — урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте.

В муфтияте подчеркнули, что из-за пандемии за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств ограничится самыми близкими родственниками.

В Чечне с начала апреля духовенство запретило бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. Десятки свадеб пришлось отложить, наиболее часто задаваемый властям республики вопрос во время режима самоизоляции был связан со снятием запрета на бракосочетание. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются, число участников свадебной церемонии ограничено.

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