08.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Вернули 900 млн рублей участники картельных сговоров по поставкам лекарств в клинику Мешалкина в Новосибирске

19:58 08.06.2020 Фото: С сайта клиники им. Мешалкина
0

Общая сумма доходов от этих антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. Вкортели вошло 14 организациях, поставляющих препараты и медицинские изделия.

Вернули 900 млн рублей участники картельных сговоров по поставкам лекарств в клинику Мешалкина в Новосибирске
Ущерб от действий должностных лиц клиники и руководителей ряда коммерческих организаций, оценивается в 1,3 млрд рублей

Участники антиконкурентного соглашения добровольно вернули в государственный бюджет более 900 млн рублей, сообщили в антимонопольной службе Новосибирской области.

Ущерб, нанесенный государству в результате неправомерных действий должностных лиц ФГБУ «НМИЦ имени Академика Е.Н. Мешалкина» и руководителей ряда коммерческих организаций, предположительно оценивается в 1,3 млрд рублей.

Напомним, Новосибирское УФАС России в 2018 году выявило целую серию сговоров при проведении торгов на поставку лекарств и изделий медицинского назначения, заказчиком по которым являлось ФГБУ «НМИЦ имени Академика Е.Н. Мешалкина».

Территориальное управление ведомства рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства. По двум из них установлены ограничивающие конкуренцию соглашения ФГБУ с участниками торгов1, по трем – картель на торгах. Общая сумма доходов от этих антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. Хозяйствующие субъекты – участники картелей были оштрафованы антимонопольным органом на сумму более 211 млн рублей.

Материалы, направленные ФАС в правоохранительные органы, легли в основу уголовных дел по статьям «Ограничение конкуренции», «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств»2 при закупках для нужд ФГБУ. В настоящее время уголовное дело по факту ограничения конкуренции находится на рассмотрении в суде. По второму уголовному делу следствие продолжается.

Необходимо отметить, что в ходе расследования уголовных дел участники антиконкурентных соглашений добровольно возместили ущерб на сумму более 900 млн рублей.

«Взаимодействие правоохранительных и антимонопольных органов по пресечению антиконкурентных соглашений при закупках медикаментов и медицинского оборудования в Новосибирской области – показательный пример исполнения Перечня поручений Президента РФ по осуществлению мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей3.
Мы и дальше продолжим совместные действия по наведению порядка в сфере государственных закупок и пресечению картельной деятельности. Потенциальным участникам подобных сговоров мы рекомендуем на чужом примере убедиться, что за участие в картелях приходится расплачиваться – свободой, кошельком и репутацией», — сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

1 Первый картель: ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «НовоМед», ООО «Легион Новосибирск», ООО «ИнфоМед», ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер»;
Второй картель: ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер», ООО «Бесперебойные Медпоставки», ООО «ЦРМ Сибири», ООО «ЦРМ Столица»;
Третий картель: ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра».

2 Ст. ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции), 159 УК РФ (Мошенничество) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).
3 Перечень поручений Президента Российской № 1525 от 05 августа 2017 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Медицинская мафия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Искусала самая крупная в мире собака 9-летнего мальчика в Нижегородской области
20:33 08-06-2020
Искусала самая крупная в мире собака 9-летнего мальчика в Нижегородской области
Ежегодную индексацию пенсий и пособий закрепляет поправка в Конституцию, напомнил Путин
20:22 08-06-2020
Ежегодную индексацию пенсий и пособий закрепляет поправка в Конституцию, напомнил Путин
Брать на работу сначала россиян, а потом иностранцев могут обязать работодателей
20:07 08-06-2020
Брать на работу сначала россиян, а потом иностранцев могут обязать работодателей
Вернули 900 млн рублей участники картельных сговоров по поставкам лекарств в клинику Мешалкина в Новосибирске
19:58 08-06-2020
Вернули 900 млн рублей участники картельных сговоров по поставкам лекарств в клинику Мешалкина в Новосибирске
Выкупить 207 невесть поможет чеченским женихам Кадыров
19:47 08-06-2020
Выкупить 207 невесть поможет чеченским женихам Кадыров
Выплаты уволенным с работы в декрете повысил с 6000 до 13 504 рублей Путин
19:37 08-06-2020
Выплаты уволенным с работы в декрете повысил с 6000 до 13 504 рублей Путин
Путин увеличил пособия на ребенка до 1,5 лет с 3375 рублей до 6752 рублей. Закон подписан 8 июня
19:28 08-06-2020
Путин увеличил пособия на ребенка до 1,5 лет с 3375 рублей до 6752 рублей. Закон подписан 8 июня
Путин знает, почему выдержала испытания коронавирусом Россия 2
19:23 08-06-2020
Путин знает, почему выдержала испытания коронавирусом Россия
Путин освободил от НДФЛ работающих с коронавирусными больными медиков и соцработников
19:14 08-06-2020
Путин освободил от НДФЛ работающих с коронавирусными больными медиков и соцработников
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 08-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»