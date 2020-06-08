Вернули 900 млн рублей участники картельных сговоров по поставкам лекарств в клинику Мешалкина в Новосибирске

Общая сумма доходов от этих антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. Вкортели вошло 14 организациях, поставляющих препараты и медицинские изделия.

Ущерб от действий должностных лиц клиники и руководителей ряда коммерческих организаций, оценивается в 1,3 млрд рублей

Участники антиконкурентного соглашения добровольно вернули в государственный бюджет более 900 млн рублей, сообщили в антимонопольной службе Новосибирской области.

Ущерб, нанесенный государству в результате неправомерных действий должностных лиц ФГБУ «НМИЦ имени Академика Е.Н. Мешалкина» и руководителей ряда коммерческих организаций, предположительно оценивается в 1,3 млрд рублей.

Напомним, Новосибирское УФАС России в 2018 году выявило целую серию сговоров при проведении торгов на поставку лекарств и изделий медицинского назначения, заказчиком по которым являлось ФГБУ «НМИЦ имени Академика Е.Н. Мешалкина».

Территориальное управление ведомства рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства. По двум из них установлены ограничивающие конкуренцию соглашения ФГБУ с участниками торгов1, по трем – картель на торгах. Общая сумма доходов от этих антиконкурентных соглашений оценивается в 6,4 млрд рублей. Хозяйствующие субъекты – участники картелей были оштрафованы антимонопольным органом на сумму более 211 млн рублей.

Материалы, направленные ФАС в правоохранительные органы, легли в основу уголовных дел по статьям «Ограничение конкуренции», «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств»2 при закупках для нужд ФГБУ. В настоящее время уголовное дело по факту ограничения конкуренции находится на рассмотрении в суде. По второму уголовному делу следствие продолжается.

Необходимо отметить, что в ходе расследования уголовных дел участники антиконкурентных соглашений добровольно возместили ущерб на сумму более 900 млн рублей.

«Взаимодействие правоохранительных и антимонопольных органов по пресечению антиконкурентных соглашений при закупках медикаментов и медицинского оборудования в Новосибирской области – показательный пример исполнения Перечня поручений Президента РФ по осуществлению мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей3.

Мы и дальше продолжим совместные действия по наведению порядка в сфере государственных закупок и пресечению картельной деятельности. Потенциальным участникам подобных сговоров мы рекомендуем на чужом примере убедиться, что за участие в картелях приходится расплачиваться – свободой, кошельком и репутацией», — сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

1 Первый картель: ООО «Фаворит», ООО «Клатона», ООО «НовоМед», ООО «Легион Новосибирск», ООО «ИнфоМед», ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер»;

Второй картель: ООО «Медицинские системы» и ООО «Фарминтер», ООО «Бесперебойные Медпоставки», ООО «ЦРМ Сибири», ООО «ЦРМ Столица»;

Третий картель: ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра».



2 Ст. ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции), 159 УК РФ (Мошенничество) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).3 Перечень поручений Президента Российской № 1525 от 05 августа 2017 года.