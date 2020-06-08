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Брать на работу сначала россиян, а потом иностранцев могут обязать работодателей

20:07 08.06.2020 Фото: pixabay.com
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Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ.

Брать на работу сначала россиян, а потом иностранцев могут обязать работодателей
В России существует квота на иностранную рабочую силу

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Соответствующие консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили «Известия».

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда.

В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.

На сегодняшний день закон не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу граждан и мигрантов почти не отличается. Однако для ряда отраслей существуют квоты на число сотрудников-иностранцев. Например, в этом году по постановлению правительства в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено.

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