Ежегодную индексацию пенсий и пособий закрепляет поправка в Конституцию, напомнил Путин

При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума, заявил президент на встрече с соцработниками.

Встречу с социальными работниками госучреждений и НКО провел в режиме онлайн Владимир Путин

В День социального работника 8 июня Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. Он напомнил о поправке в Конституцию, которая касается повышения пенсий и пособий.

— Предложенные изменения в Основном законе закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную, не реже раза в год, индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума. Всё это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперёд, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку, — заявил президент.