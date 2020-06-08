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Ежегодную индексацию пенсий и пособий закрепляет поправка в Конституцию, напомнил Путин

20:22 08.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума, заявил президент на встрече с соцработниками.

Ежегодную индексацию пенсий и пособий закрепляет поправка в Конституцию, напомнил Путин
Встречу с социальными работниками госучреждений и НКО провел в режиме онлайн Владимир Путин

В День социального работника 8 июня Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций. Он напомнил о поправке в Конституцию, которая касается повышения пенсий и пособий.

— Предложенные изменения в Основном законе закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную, не реже раза в год, индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума. Всё это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперёд, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку, — заявил президент.

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От редакции

Пенсионеры станут богаче?

Аноним, 08 июня 2020 20:39
Все это хорошо, все замечательно. Но пятый раз соваться в президенты не нужно. А то так все остальные будут делать - понаставил своих депутатов, поправил Конституцию и снова царствуй 12 лет! Нехорошо, мошенничество называется.
Аноним, 08 июня 2020 21:38
Пенсионеры, ау! Царь чёта там пообещал, ваши дети при достижении семидесяти или семидесяти пяти лет будут индексироваться в два раза ниже, чем реальная инфляция. Все ставьте галку!
Пы.Сы: если бы пункты для голосования разнесли для возможности реально голосовать, то пару-тройку я бы одобрил, а так прости, господин ПэЖэ, как ты ко мне, так и я.

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