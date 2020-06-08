Искусала самая крупная в мире собака 9-летнего мальчика в Нижегородской области

По данным СМИ, тибетский мастиф не раз нападал на людей. Глава СК России дал указание выяснить, имело ли место халатное отношение должностных лиц к своим обязанностям, повлекшее нарушение прав ребенка.

Ребенок пострадал от укусов собики

На одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Нижегородской области 9-летний мальчик стал жертвой укусов тибетского мастифа – одной из самых крупных собак в мире. Журналисты упоминают, что это не первый случай – приводятся и другие примеры нападения, при этом хозяева собаки мер к питомцу не принимают. Следственными органами СК России по Нижегородской области по материалам СМИ организована проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно установить все обстоятельства происшествий с малолетними детьми и оперативно доложить о проверке всех аспектов, изложенных журналистами. В том числе глава СК России дал указание выяснить, имело ли место халатное отношение должностных лиц к своим обязанностям, повлекшее нарушение прав ребенка в случае нападения собаки. Ход и результаты проверок поставлены Председателем Следственного комитета на контроль в центральном аппарате ведомства.