Висящий на балконе труп обнаружили соседи по 5-этажке в Микрорайоне Бердска

Полицейские, приехавшие на место происшествия, вскрыли квартиру, вызвали «скорую» и сотрудников Следственного комитета. Соседи рассказывают, что погибший жил один.

Бердские полицейские оперативно прибыли на место обнаружения трупа

Вечером 8 июня в Бердске обнаружили труп повешенного. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, трагедия произошла в одной из 5-этажек Микрорайона.

Местный житель увидел, что его сосед висит на балконе и вызвал полицию.

Полицейские в свою очередь, убедившись в правдивости сообщения, вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников следственного комитета. Врачам предстоит констатировать смерть, а СК устанавливать, как при каких обстоятельствах погиб мужчина.

Полиция вскрыла квартиру и опрашивает соседей. Они поясняют, что погибший жил один.

Подробности — в ближайшее время.