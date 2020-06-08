Висящий на балконе труп обнаружили соседи по 5-этажке в Микрорайоне Бердска

Вечером 8 июня в Бердске обнаружили труп повешенного. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, трагедия произошла в одной из 5-этажек Микрорайона.
Местный житель увидел, что его сосед висит на балконе и вызвал полицию.
Полицейские в свою очередь, убедившись в правдивости сообщения, вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников следственного комитета. Врачам предстоит констатировать смерть, а СК устанавливать, как при каких обстоятельствах погиб мужчина.
Полиция вскрыла квартиру и опрашивает соседей. Они поясняют, что погибший жил один.
Подробности — в ближайшее время.