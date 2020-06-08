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Повысил минимальное пособие по безработице до 4500 рублей с 1 мая Путин

21:23 08.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Президент распорядился продлить выплату пособия по безработице на три месяца и отметил, что важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября.

Повысил минимальное пособие по безработице до 4500 рублей с 1 мая Путин
Путин поручил повысить минимальный размер пособия по безработице

Владимир Путин дал несколько поручений кабинету министров по борьбе с безработицей в условиях противостояния коронавирусу, сообщается на сайте Кремля.

Президент распорядился продлить выплату пособия по безработице на три месяца и отметил, что важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября.

«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей», — добавляется в сообщении.

Также глава государства поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого ребенка.

Кроме того, Путин распорядился установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере.

Помимо этого, кабмину поручено усовершенствовать деятельность службы занятости населения. В частности, предлагается повысить качество услуг по трудоустройству, предоставлять их в числе прочего в электронной форме, например, с использованием такой информационно-аналитической системы как общероссийская база вакансий «Работа в России».

Доклад о работе по этим распоряжениям должны представить до 10 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Еще кабмин должен проработать вопросы создания единой информационной платформы по поиску работы, о чем предстоит отчитаться до 1 июля.

Также президент поручил продумать внесение в трудовое законодательство изменений по совершенствованию дистанционных форм труда работников и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад об этом кабмину предстоит подготовить до 20 декабря.

В свою очередь, Минтруду совместно с Минобрнауки, Минфином и региональными властями предстоит оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов этого года, указано на сайте Кремля.

Ответственными по этому вопросу назначены глава Минтруда Антон Котяков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минфина Антон Силуанов, а также высшие должностные лица регионов. Они должны подготовить доклад до 1 августа.

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