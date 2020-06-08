Выплатить по 3000 рублей на каждого ребенка безработным родителям и опекунам поручил до 10 июня Путин

Путин поручил заплатить за детей до 10 июня

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ распространить на безработных опекунов норму о выплате на несовершеннолетних.

Поправка касается граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей. На каждого ребенка выплатят по 3 тысячи рублей.

Безработные родители или усыновители, опекуны несовершеннолетних получат доплату к пособию по безработице в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.

Денежные средства смогут назначить только одному из родителей, попечителей или опекунов. Отчет об исполнении поручения правительство должно представить до 10 июня.

Кроме того, продлен период выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца зарегистрированным безработным и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта. А минимальное пособие по безработице увеличивают до 4500 рублей с 1 мая на три месяца, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили работу после марта и зарегистрировались как безработные, три месяца будут получать максимальное пособие по безработице — 12 130 рублей. Мера будет действовать до 1 октября.