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В 22.00 над Бердском лег грозовой фронт: гремит гром и хлещет ливень

22:12 08.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Как и обещал «айфон» в 22.00 гроза разбушевалась над Бердском. Ночью9 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы.

В 22.00 над Бердском лег грозовой фронт: гремит гром и хлещет ливень
Перед грозой. Побережье Бердска. Правда 5 июня 2020 года

Как и обещал «айфон» в 22.00 гроза разбушевалась над Бердском 8 июня, в Духов день.

Метеорологическая обстановка на 9 июня. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха: ночью +10, +15°C, местами +4, +9°C, днем +18, +23°C.

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