Четверо малолеток, потягивая пиво, разбили стекло у «Волги» на придомовой парковке в Бердске

О ЧП рассказал читатель «Свидетеля» и попросил откликнуться подписчиков издания, опознавших по присланному в редакцию видео хулиганов.
О ЧП рассказал читатель «Свидетеля» и попросил откликнуться подписчиков издания, опознавших по присланному в редакцию видео хулиганов.
— Это произошло в ночь на 2 июня в 3.00 ночи. На видео можно разобрать, что четверо молодых людей, точнее подростков, проходят мимо подъездов, — поясняет он картинку записи камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде одного из домов в микрорайоне «Радужный». — До этого парни находились около автомобиля «Волга», хозяйка которого утром обнаружила результаты их ночного погрома.
— Может быть, кто-то узнает попавших на видео «реальных пацанов» и сообщит телефоны их родителей? Было бы неплохо пообщаться с ними насчёт погашения материального ущерба.
В полицию, по словам собеседника и автора видео, хозяйка «Волги» пока не обратилась. Надеется воздействовать на хулиганов через их родителей.
Опознавших четвёрку главных героев документального фильма потерпевшая сторона просит откликнуться в комментариях к этой новости или позвонить по телефону хозяйке «Волги»: +7 913 72 19521.