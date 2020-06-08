Четверо малолеток, потягивая пиво, разбили стекло у «Волги» на придомовой парковке в Бердске
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Четверо малолеток, потягивая пиво, разбили стекло у «Волги» на придомовой парковке в Бердске

10:35:436/8/2020
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О ЧП рассказал читатель «Свидетеля» и попросил откликнуться подписчиков издания, опознавших по присланному в редакцию видео хулиганов.

— Это произошло в ночь на 2 июня в 3.00 ночи. На видео можно разобрать, что четверо молодых людей, точнее подростков, проходят мимо подъездов, — поясняет он картинку записи камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде одного из домов в микрорайоне «Радужный». — До этого парни находились около автомобиля «Волга», хозяйка которого утром обнаружила результаты их ночного погрома.

— Может быть, кто-то узнает попавших на видео «реальных пацанов» и сообщит телефоны их родителей? Было бы неплохо пообщаться с ними насчёт погашения материального ущерба.

В полицию, по словам собеседника и автора видео, хозяйка «Волги» пока не обратилась. Надеется воздействовать на хулиганов через их родителей.

Опознавших четвёрку главных героев документального фильма потерпевшая сторона просит откликнуться в комментариях к этой новости или позвонить по телефону хозяйке «Волги»: +7 913 72 19521.

Источник: svidetel24.info

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