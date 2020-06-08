Фото: Свежий кореец выскочил из двора на главную дорогу перед носом отечественной легковушки, водитель которой избежал драмы благодаря своей реакции

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина Коморникова:

Сегодня, 8 июня, около 15.30 свежий кореец выскочил из двора на главную дорогу перед носом отечественной легковушки, водитель которой избежал драмы благодаря своей реакции. Он затормозил, пропустил торопящегося водителя. И протянул колесом бордюр (колесо врезалось в бордюр). Мы ехали за этим автомобилями. Испугались все. Было это на улице между Лунной и Новой. Название улицы — на карте не нашла.

Призываю лихача думать, а потом делать виражи.