Пассажиры в противогазах вместо масок попали на фото в электричке «Новосибирск-Черепаново». Попутчики веселятся и ругают масочный режим

Забавный случай произошел в пятницу в пригородной электричке, курсирующей по маршруту Новосибирск Главный-Черепаново. Правительство вводит ограничительные меры, и молодые люди решили самостоятельно о себе позаботиться. Правда, несколько специфичным образом, надев противогазы. Ехали в том электропоезде и жители Бердска.
Принцип работы противогаза основан на действии его фильтрующего элемента. Такой аппарат обеспечен большим резервуаром для воздуха, он работает, когда человек вдыхает воздух. Это означает, что значительно сокращается возможность получить инфекцию. Зачем носить маску и быть уверенным в том, что она не поможет? Ведь есть более надёжный и, как демонстрирует фото, не менее изысканный способ защитить себя от COVID-19.
Случай нахождения людей в обществе в противогазе во время пандемии уже не является единичным. По всей России их зафиксировано немало. Так что же это? Новый челлендж, исключительная мера или люди просто сходят с ума?
Как признались, сами носители противогаза, их выходка является всего лишь способом развеселить пассажиров.
Чудачество молодых людей не все очевидцы восприняли с юмором:
«Парни знают, как правильно защищаться», — заявили одни попутчики.
«Кому нужен этот масочный режим? Люди с ума сходят», — оценили другие пассажиры.
«По сути маска не защищает должным образом, но парни рассмешили. Молодцы», — высказались находившиеся в вагоне.
«Сидели бы дома. Зачем людей пугать?», — были категоричны некоторые.
«Масочный режим, масочный режим. На каком основании губернаторы выпускают свои указы об обязательном ношении масок? Я тоже могу такое распоряжение напечатать. Дыхательные пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких барьеров! Нас просто травят!», — большинство пассажиров электрички оказались недовольны введением масочного режима
Медик Татьяна Крепс прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» поведение людей, носящих противогазы:
-Подобное поведение может привести только к массовой панике. Медицинская маска в местах скопления людей защищает все органы дыхания и действует весьма эффективно. Достаточно менять ее хотя бы каждые 2-3 часа.
Она рекомендует всем почаще мыть руки, соблюдать дистанцию в местах скопления людей (не менее 1,5 метра) и, конечно же, защищать органы дыхания маской.
А вот болеющим лучше бы не маску одевать, а оставаться дома.
Если ты чувствуешь у себя признаки заболевания, пожалей себя и других, не надейся, что маска спасет окружающих.
По факту они правы, он является средством защиты. Да и само ношение обычной маски никак не регламентировано - можно надеть и на подбородок и доказывать, что я ее ношу, можно даже носить в кармане.
Теперь там написано следовать местным правилам, все мы знаем что у нас есть штрафы для сми за фейки и тд, думаю сайт ВОЗ можно приравнять к СМИ, администрация сайта просто следует букве местного закона.
А про врача... Эти же товарищи выписывают гомеопатию, и прочие средства с недоказанной клинической эффективностью. У простой одноразовой маски катастрофически низкий уровень защиты для здорового человека. Она защитит только от, простите, прямого прилёта сопли из носа чихнувшего в рот носящего. Маска совсем не защищает от аэрозолей из за плохого пролегания маски к поверхности лица. Более того маска не перекрывает мелкодисперсную взвесь жидкостей, аэрозолей вырывающихся при чиханье и кашле.
Так же на маске, в теплой влажной среде, обогреваемой и увлажненной дыханием, очень хорошо размножается микрофауна, в которой чёрт знает что может быть.
Нужно мыть руки, соблюдать респираторную гигиену (прикрывать лицо сгибом локтя при чиханье и кашле, и при симптомах обращаться к врачу и не разгуливать по местам скопления людей.
За ведением масочного режима можно усмотреть только мероприятия из разряда "театра безопасности" , ну и наживается кто то, не без этого, если вспомнить стоимость масок до вспышки. Очень странно быть на одной стороне со всякими фриками отрицающими вирус, верящими в чипизацию и думающими что вакцины вызывают аутизм, но маски ЗДОРОВЫМ людям не нужны.
Верить в чипизацию уже не надо. В одной только Швеции уже свыше 5000 человек (пока) добровольно прошли процедуру внедрения чипа под кожу. Вы, наверное, не в курсе.
Что касается отрицания вируса, так дело вовсе не в этом, а в отсутствии необходимой статистики для объявления т.н. "пандемии", пресловутого 5% порога. Чтобы, к примеру, приблизиться к этим цифрам, в 140 миллионной России 7 млн человек должны быть больны, вместо 400 тыс. нынешних, как говорит ихняя статистика.
Это скорее ваши масочники, носящие их неделями заразны на 100%.
Маска, при чихании не способна во мгновение пропустить через себя такой поток воздуха. Воздушная масса вылетает вокруг маски - возле глаз, ушей..
Одним словом, весь этот скоростной воздушно-капельный поток не обретет прямой направленности, а сформируется в облако вокруг заболевшего, что, в принципе, равнозначно по степени инфицирования окружающих.
Сама ткань маски способна пропускать воздух в два-три раза медленнее обычного темпа дыхания. Если прижать маску вплотную ко рту, то минуты через две, максимум, к вам придет понимание, что не менее 80% воздушного потока в обычной ситуации идет вокруг нее через неплотное прилегание к лицу..
А, вы собственно, в курсе, что - это не законно - заставлять людей одевать эти маски?Я не испугалась бы людей в противогаз ах, очень подозреваю, что если вам скажут голыми ходить с противогазами, то и это вы сделаете, не задаваясь лишними вопросами
Нет, конечно. Че за бред?)))
В местах, где противогаз надевается по назначению, сразу понятно, что что-то не так