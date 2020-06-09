09.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пассажиры в противогазах вместо масок попали на фото в электричке «Новосибирск-Черепаново». Попутчики веселятся и ругают масочный режим

13:18 09.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
23 11

Медик не одобряет такую выходку молодых людей, полагая, что противогазы могут посеять панику. А стандартная медицинская маска вполне способна защитить от коронавируса. Сами «носители» говорят, что хотели рассмешить окружающих.

Пассажиры в противогазах вместо масок попали на фото в электричке Новосибирск Черепаново. Попутчики веселятся и ругают масочный режим
Молодые люди решили развеселить пассажиров электропоезда весьма необычным и актуальным способом

Забавный случай произошел в пятницу в пригородной электричке, курсирующей по маршруту Новосибирск Главный-Черепаново. Правительство вводит ограничительные меры, и молодые люди решили самостоятельно о себе позаботиться. Правда, несколько специфичным образом, надев противогазы. Ехали в том электропоезде и жители Бердска.

Принцип работы противогаза основан на действии его фильтрующего элемента. Такой аппарат обеспечен большим резервуаром для воздуха, он работает, когда человек вдыхает воздух. Это означает, что значительно сокращается возможность получить инфекцию. Зачем носить маску и быть уверенным в том, что она не поможет? Ведь есть более надёжный и, как демонстрирует фото, не менее изысканный способ защитить себя от COVID-19.

Случай нахождения людей в обществе в противогазе во время пандемии уже не является единичным. По всей России их зафиксировано немало. Так что же это? Новый челлендж, исключительная мера или люди просто сходят с ума?

Как признались, сами носители противогаза, их выходка является всего лишь способом развеселить пассажиров.

Чудачество молодых людей не все очевидцы восприняли с юмором:

«Парни знают, как правильно защищаться», — заявили одни попутчики.

«Кому нужен этот масочный режим? Люди с ума сходят», — оценили другие пассажиры.

«По сути маска не защищает должным образом, но парни рассмешили. Молодцы», — высказались находившиеся в вагоне.

«Сидели бы дома. Зачем людей пугать?», — были категоричны некоторые.

«Масочный режим, масочный режим. На каком основании губернаторы выпускают свои указы об обязательном ношении масок? Я тоже могу такое распоряжение напечатать. Дыхательные пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких барьеров! Нас просто травят!», — большинство пассажиров электрички оказались недовольны введением масочного режима

Медик Татьяна Крепс прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» поведение людей, носящих противогазы:

-Подобное поведение может привести только к массовой панике. Медицинская маска в местах скопления людей защищает все органы дыхания и действует весьма эффективно. Достаточно менять ее хотя бы каждые 2-3 часа.

Она рекомендует всем почаще мыть руки, соблюдать дистанцию в местах скопления людей (не менее 1,5 метра) и, конечно же, защищать органы дыхания маской.

Пассажиры в противогазах вместо масок попали на фото в электричке Новосибирск Черепаново. Попутчики веселятся и ругают масочный режим
Не все пассажиры электричек соблюдают масочный режим
Мнение читателей
7
2
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы испугались бы человека в противогазе?

Аноним, 06 июня 2020 17:44
Маски и на самом деле здоровым людям не нужны. Это все равно, что спасаться от снаряда в бронежилете.

А вот болеющим лучше бы не маску одевать, а оставаться дома.
Если ты чувствуешь у себя признаки заболевания, пожалей себя и других, не надейся, что маска спасет окружающих.
Аноним, 06 июня 2020 17:55
Уже раз 20 видел у людей масочный противогаз РПГ-67.
По факту они правы, он является средством защиты. Да и само ношение обычной маски никак не регламентировано - можно надеть и на подбородок и доказывать, что я ее ношу, можно даже носить в кармане.
Гость, 06 июня 2020 20:40
ВОЗ рекомендует носить маски. Точка. Можешь делать, как тебе заблагорассудится - хоть воду из речки пей! Но других-то жЫзни учить не надо!
Аноним, 06 июня 2020 22:00
Другой, вот в том-то и дело, что рекомендует, а ваши кремлевские заставляют.
Владислав, 06 июня 2020 22:20
Гость нагло врёт! Любой человек может убедится сам, просто вбейте в поиске "ВОЗ", круг лиц которым рекомендовано ношение масок строго обозначен, изначально на сайте было указанно что здоровым людям носить маски не нужно, чуть пойже эти слова заменили на "не выявлено доказательств того что ношение маски здоровым человеком снижает риск заражения для здоровых людей"
Теперь там написано следовать местным правилам, все мы знаем что у нас есть штрафы для сми за фейки и тд, думаю сайт ВОЗ можно приравнять к СМИ, администрация сайта просто следует букве местного закона.
А про врача... Эти же товарищи выписывают гомеопатию, и прочие средства с недоказанной клинической эффективностью. У простой одноразовой маски катастрофически низкий уровень защиты для здорового человека. Она защитит только от, простите, прямого прилёта сопли из носа чихнувшего в рот носящего. Маска совсем не защищает от аэрозолей из за плохого пролегания маски к поверхности лица. Более того маска не перекрывает мелкодисперсную взвесь жидкостей, аэрозолей вырывающихся при чиханье и кашле.
Так же на маске, в теплой влажной среде, обогреваемой и увлажненной дыханием, очень хорошо размножается микрофауна, в которой чёрт знает что может быть.
Нужно мыть руки, соблюдать респираторную гигиену (прикрывать лицо сгибом локтя при чиханье и кашле, и при симптомах обращаться к врачу и не разгуливать по местам скопления людей.

За ведением масочного режима можно усмотреть только мероприятия из разряда "театра безопасности" , ну и наживается кто то, не без этого, если вспомнить стоимость масок до вспышки. Очень странно быть на одной стороне со всякими фриками отрицающими вирус, верящими в чипизацию и думающими что вакцины вызывают аутизм, но маски ЗДОРОВЫМ людям не нужны.
Covid-19, 07 июня 2020 00:55
Владислав, то, что вакцины вызывают аутизм - на этот предмет было очень много споров, это не единственное осложнение, которое может вызвать современные вакцины. Полно официальных фактов о том, что они могут сделать человека инвалидом или вообще привести к гибели. Как и у любого другого вещества у них есть побочные действия.
Верить в чипизацию уже не надо. В одной только Швеции уже свыше 5000 человек (пока) добровольно прошли процедуру внедрения чипа под кожу. Вы, наверное, не в курсе.
Что касается отрицания вируса, так дело вовсе не в этом, а в отсутствии необходимой статистики для объявления т.н. "пандемии", пресловутого 5% порога. Чтобы, к примеру, приблизиться к этим цифрам, в 140 миллионной России 7 млн человек должны быть больны, вместо 400 тыс. нынешних, как говорит ихняя статистика.
Гость, 07 июня 2020 09:41
Да я же вам говорю: Не хочешь - не надевай. А там - хоть воду из речки пейте! Хоть с пола ешьте!
Аноним, 07 июня 2020 10:06
Так зачем тогда ваши ввели штрафы за неношение масок?
Гость, 07 июня 2020 11:15
Чтоб такие "сопротивленцы" (они же не пристёгиваются ремнём в автомобилях, например!) не заражали законопослушных граждан! Вот в Дагестане у них получилось замутить игнор - вспышка заражений! У кого голова не только, "чтобы в неё есть" - поймут!
Аноним, 07 июня 2020 12:01
Кто дал вам право считать людей не носящих маски заразными?
Это скорее ваши масочники, носящие их неделями заразны на 100%.
Covid-19, 06 июня 2020 23:16
Согласен, Владислав.
Маска, при чихании не способна во мгновение пропустить через себя такой поток воздуха. Воздушная масса вылетает вокруг маски - возле глаз, ушей..

Одним словом, весь этот скоростной воздушно-капельный поток не обретет прямой направленности, а сформируется в облако вокруг заболевшего, что, в принципе, равнозначно по степени инфицирования окружающих.

Сама ткань маски способна пропускать воздух в два-три раза медленнее обычного темпа дыхания. Если прижать маску вплотную ко рту, то минуты через две, максимум, к вам придет понимание, что не менее 80% воздушного потока в обычной ситуации идет вокруг нее через неплотное прилегание к лицу..
Аноним, 07 июня 2020 00:11
"Принцип работы устройства противогаза основывается на том, что человек дышит внутри аппарата очищенным воздухом, заранее заготовленным. Такой аппарат обеспечен большим резервуаром для воздуха, он работает, когда человек вдыхает воздух." Алина, по ОБЖ в школе какая оценка была? Такую ересь писать, сначала хоть в интернете посмотрели, что такое противогаз!
Аноним, 07 июня 2020 00:33
Очень хорошая идея ходить в противогазах. Но к сожалению не реализуется. Основная комерсанская шушара вложилась в производство масок.
Аноним, 07 июня 2020 00:34
Масочный режим возможно эффективен. Но нужно дальше развиваться. Ввести касочный режим. И продавать каски
Аноним, 07 июня 2020 08:00
Простая процедура,а "клоунов"полно...Очень опытных экспертов вирусологов.А оно вам надо?Просто в общественном месте и транспорте пользоватся маской...И всё.
Александр, 07 июня 2020 08:22
Противогаз защищает только изолирующий. Фильтрующий только от газов. А ребятки только добровольно над собой измываются сидя в противогазах. В общем только дурость...
Аноним, 07 июня 2020 09:47
Если бы эти ребятки побывали в армии и обегали бы по 4 часа в день в противогазе (а лучше ещё и в ОЗК), то это у них навсегда отбило бы желание шутить в таком стиле. Короче, низкопробный стёб маминых детей с колечками на пальчиках.
Вася Ватник, 07 июня 2020 14:18
Принцип работы противогаза в очистке вдыхаемого воздуха фильтром, обычно используется активированный уголь. Он как раз вон в той баночке, под его, противогаза, носом...
Махновец, 07 июня 2020 18:35
"Медик не одобряет такую выходку молодых людей, полагая, что противогазы могут посеять панику",а с этими масками,самоизоляций и прочее прочее не есть "сеять панику"?
Аноним, 07 июня 2020 18:42
НВР:
А, вы собственно, в курсе, что - это не законно - заставлять людей одевать эти маски?Я не испугалась бы людей в противогаз ах, очень подозреваю, что если вам скажут голыми ходить с противогазами, то и это вы сделаете, не задаваясь лишними вопросами
Аноним, 07 июня 2020 21:44
Фантазии безграничны...Что должно угрожать,чтоб ходить голому в противвогазе?Но если это спасет моих детей,родных,и просто хороших людей готов "поступится стыдом",потому,что люблю вас племя моё!!!
Аноним, 08 июня 2020 14:32
НВР:
Нет, конечно. Че за бред?)))
В местах, где противогаз надевается по назначению, сразу понятно, что что-то не так
Аноним, 08 июня 2020 21:31
Возможно, я не прав. Но поступок ребятишек трактую как протест против незаконных и антиконституционных прав. Думаете, им легко находиться в резиновом наморднике? Но, возможно, их гротеск будет понят сомневающимися.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Попало на видео ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
14:40 09-06-2020
Попало на видео ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
Какие последствия принесет сильнейшая магнитная буря 9 июня 2020 года: Чем помочь себе в этот тяжелый день
14:39 09-06-2020
Какие последствия принесет сильнейшая магнитная буря 9 июня 2020 года: Чем помочь себе в этот тяжелый день
БердскКак и где гражданам получить карантинные 12 130 рублей? Разъясняем
14:37 09-06-2020
Как и где гражданам получить карантинные 12 130 рублей? Разъясняем
Бердск"Какой смысл рожать детей ради денег?": Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска 6
14:31 09-06-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 8-9 июня: На небе убывающая луна, пересадка и посев запрещены 1
14:31 09-06-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 8-9 июня: На небе убывающая луна, пересадка и посев запрещены
Наедаются на 4 545 рублей в месяц жители Новосибирской области и Бердска, посчитал Новосибирскстат
14:30 09-06-2020
Наедаются на 4 545 рублей в месяц жители Новосибирской области и Бердска, посчитал Новосибирскстат
БердскУ 7 медиков обнаружили COVID-19 в ЦГБ Бердска. Двое в больнице 27
14:25 09-06-2020
У 7 медиков обнаружили COVID-19 в ЦГБ Бердска. Двое в больнице
БердскНе ваш ли сынок разбил чужую "Волгу"? На видео попала "банда" малолеток в микрорайоне Радужном Бердска
14:15 09-06-2020
Не ваш ли сынок разбил чужую
БердскВыгоняют с детской площадки детей из соседних многоэтажек жители дома в Микрорайоне Бердска 25
14:15 09-06-2020
Выгоняют с детской площадки детей из соседних многоэтажек жители дома в Микрорайоне Бердска
БердскГде уценка? Продажу дешевых товаров на неделю задержали в магазинах Бердска
14:01 09-06-2020
Где уценка? Продажу дешевых товаров на неделю задержали в магазинах Бердска