Пассажиры в противогазах вместо масок попали на фото в электричке «Новосибирск-Черепаново». Попутчики веселятся и ругают масочный режим

Медик не одобряет такую выходку молодых людей, полагая, что противогазы могут посеять панику. А стандартная медицинская маска вполне способна защитить от коронавируса. Сами «носители» говорят, что хотели рассмешить окружающих.

Молодые люди решили развеселить пассажиров электропоезда весьма необычным и актуальным способом

Забавный случай произошел в пятницу в пригородной электричке, курсирующей по маршруту Новосибирск Главный-Черепаново. Правительство вводит ограничительные меры, и молодые люди решили самостоятельно о себе позаботиться. Правда, несколько специфичным образом, надев противогазы. Ехали в том электропоезде и жители Бердска.

Принцип работы противогаза основан на действии его фильтрующего элемента. Такой аппарат обеспечен большим резервуаром для воздуха, он работает, когда человек вдыхает воздух. Это означает, что значительно сокращается возможность получить инфекцию. Зачем носить маску и быть уверенным в том, что она не поможет? Ведь есть более надёжный и, как демонстрирует фото, не менее изысканный способ защитить себя от COVID-19.

Случай нахождения людей в обществе в противогазе во время пандемии уже не является единичным. По всей России их зафиксировано немало. Так что же это? Новый челлендж, исключительная мера или люди просто сходят с ума?

Как признались, сами носители противогаза, их выходка является всего лишь способом развеселить пассажиров.

Чудачество молодых людей не все очевидцы восприняли с юмором:

«Парни знают, как правильно защищаться», — заявили одни попутчики.

«Кому нужен этот масочный режим? Люди с ума сходят», — оценили другие пассажиры.

«По сути маска не защищает должным образом, но парни рассмешили. Молодцы», — высказались находившиеся в вагоне.

«Сидели бы дома. Зачем людей пугать?», — были категоричны некоторые.

«Масочный режим, масочный режим. На каком основании губернаторы выпускают свои указы об обязательном ношении масок? Я тоже могу такое распоряжение напечатать. Дыхательные пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких барьеров! Нас просто травят!», — большинство пассажиров электрички оказались недовольны введением масочного режима

Медик Татьяна Крепс прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» поведение людей, носящих противогазы:

-Подобное поведение может привести только к массовой панике. Медицинская маска в местах скопления людей защищает все органы дыхания и действует весьма эффективно. Достаточно менять ее хотя бы каждые 2-3 часа.

Она рекомендует всем почаще мыть руки, соблюдать дистанцию в местах скопления людей (не менее 1,5 метра) и, конечно же, защищать органы дыхания маской.