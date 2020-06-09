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У 7 медиков обнаружили COVID-19 в ЦГБ Бердска. Двое в больнице

14:25 09.06.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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Медработники заболели в 20-х числах мая. Пять медиков находятся под домашним наблюдением.

У 7 медиков обнаружили COVID 19 в ЦГБ Бердска. Двое в больнице
У 7 медиков обнаружили COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
У 7 медиков обнаружили COVID 19 в ЦГБ Бердска. Двое в больнице

У 7 медиков обнаружили COVID-19 в ЦГБ Бердска. Двое в больницеПервые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей БердскаЕщё 1515 новостей

У 7 медиков обнаружили COVID-19. Двое в больнице. Заболели в 20-х числах мая. Два сотрудника на стационарном лечении. Остальные под домашних наблюдением, сообщила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 8 июня.

Анна Николаевна подчеркнула, что посетители поликлиник и больниц должны быть в масках, потому что 40% с COVID-19 с бессимптомным течением и являются опасными для окружающих.

— Часто когда я захожу в поликлиники и задаю вопрос нашим жителям, которые приходят на прием, почему вы не используете маску слышу в ответ: «Я здоров, чувствую себя хорошо». У меня убедительная просьба меня услышать, что маска защищает в первую очередь окружающих от той инфекции, которая может быть у любого человека. Медики находятся в категории риска. Мы постоянно говорим, что с температурой нельзя приходить, нужно вызвать врача на дом. В выходные дни и вечером вызывать скорую медицинскую помощь. Все это нужно для того,не распространять инфекцию,- считает Дробинская.

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От редакции

Вы носите маску?

Аноним, 08 июня 2020 12:00
НВР:
Да
аноним, 08 июня 2020 12:24
Заболели в 20-х числах мая??а только сейчас стало известно???
Аноним, 08 июня 2020 12:57
Две недели инкубационный период. Плюс ещё тестирование занимает не один день. А тесты в случает отсутствия симптомов у нас фактически не делаются.

Вы не знали? Поздравляю!
Аноним, 08 июня 2020 12:40
НВР:
Да, носим маску.
Аноним 10, 08 июня 2020 13:03
заболели в 20 числах мая....а чего скрывали? сколько еще информации скрывают? У меня знакомая все по врачам мотается, в том числе, и по стоматологи городской...а кто его знает,может она с ними контактировала? Почему всю больницу не закрыли? почему не пишут, кто эти врачи...может , кто-то сам из пациентов проконтролирует свое состояние.
Николай, 08 июня 2020 13:06
Руководитель несёт полную ответственность за здоровье и безопасность своих подчинённых на рабочих местах. Такое количество заболевших медицинских работников в г. Бердске поднимает вопрос о не полном служебном соответствии главного врача ЦГБ. Во время моей службы в Афганистане именно так ставился вопрос за двух и более заболевших, а 10 и более прибыла комиссия ЦК КПСС СССР в разведывательный батальон (гепатит). На территории эпидемическая обстановка на несколько порядков сложнее, чем у нас в г. Бердске, а медиков 1-2 человека в частях (все противоэпидемические мероприятия были на командирах).
Аноним, 08 июня 2020 15:06
Ничего, что эпидемия уже объявлена? Да и гепатит воздушно-капельным путём не передаётся.
Николай, 09 июня 2020 09:51
Новые системы доплат нанесли вред медицинским коллективам. В Афганистане всем поголовно платили три оклада и год за три. Медицинские работники все подвержены риску на любом рабочем месте, потому льготный стаж и доплаты могут быть у всех включая уборщиц. Заболело 7 медицинских работников, что свидетельствует о пренебрежении средствами защиты, отсутствие личной трудовой дисциплины этих людей, не достаточный контроль мо стороны руководителей, возможны элементы мошенничества со страховками и тд. В любом случае в ЦГБ должна компетентная комиссия проводить расследование, чтобы понять в чём причина и провести работу над ошибками.
Аноним, 08 июня 2020 13:14
А еще 2 человека умерли(((
Пип, 08 июня 2020 13:23
А как к стоматологу, лору ходить. Там маску снимать приходится. Можно что угодно поймать.
Аноним, 08 июня 2020 14:47
Почему главврач не указала другие отделения и кабинеты с зараженными медработниками? Где эти медработники находились с двадцатый чисел мая? На работе все это время до получения результатов анализов? Могли заражать других людей? Почему в своём ответе главный врач указала лишь одну стоматологию? А больной с обширным инфарктом и выявленным посмертно коронавирусом в кардиологии лежал? Больной со злокачественным новообразованием, с диагностированным посмертно ковидом 19, находился в больнице перед смертью?
Аноним, 08 июня 2020 15:10
Всё ближе и ближе проверка Covid-диссидентов на прочность... )

Всем Covid-отрицателям! Не надеваем маски. Помним о гордости. Нас - не сломить! Стойко придерживаемся мнения что вся болезнь - выдумка рептилоидов! А если и нет - то маски не спасут. Если заразились - умираем дома. От обычного гриппа, разумеется, умираем. Ведь Covid - не существует!
a.danilov, 08 июня 2020 15:15
ну да, и кроме белого и чёрного, других цветов не существует в мире))
Майя, 08 июня 2020 15:26
А им заплатят за то что заразились на работе?
ЦГБ, 08 июня 2020 16:47
Дробинская умеет только срезать зарплату
Пип, 08 июня 2020 18:16
А нам заплатят, если нас заразят врачи?
Пип, 08 июня 2020 18:15
Я была у стоматологов.Ткперь должна переживать? Напишите кто заболел из врачей!!!!!
Т-Яна, 08 июня 2020 20:03
Я и все члены семьи носим маски в общественных местах, и переживаем, потому что видим, что творится вокруг (в транспорте, магазинах). Врачи работают в масках, и если заболели, так же как и все прочие уходят на больничный, обследуются, лечатся. У них шанс заболеть больше, чем у других. Люди с катаральными явлениями идут лечить зубы, как будто нельзя перенести лечение на другое время (не имею ввиду острую боль). Если кто-то заболел в ЛОР отделении, тоже от больных пациентов. Бессимптомно болеющие, т.е.чувствующие себя здоровыми люди, пощадите ослабленных, вспомните о них, когда ваша протестующая душа восстает против "намордников. Пип поражает своей бездушностью: "А нам заплатят, если нас заразят врачи? " Вас что, специально кто-то заражает? А заболевшим медикам по вашему сценарию кто должен платить, тот больной, от которого медик заразился? А умершим в работе с ковид-19 кто заплатит? Не знаю в каких отделениях заболели медицинские работники, но всем им желаю легкого течения болезни и выздоровления!
Пип, 08 июня 2020 20:57
Ну если я была в стоматологии, значит на то была причина
Аноним, 08 июня 2020 21:19
Женщина, девушка, мадам, остановитесь!
По большому счёту никто Вас не упрекает за то, что Вы носите маску. Послушный человек - это тоже человек. Мы к вам привыкли, но просим некоторой взаимности.
Почему Вы решили, что в этом году кариес лечить нельзя или не стоит? Чтобы он стал нелечимым? Нельзя затягивать с кариесом - чем раньше вы его вылечите, тем больше денег и зубов сохраните. Опровергайте, если не прав.
"Бессимтомноболеющих", как Вы изволили выразиться, не существует. Есть здоровые люди, у них где-то что-то побаливает, это нормально, но от симптомно болеющих психозами они отличаются здравым подходом к жизни. Не осуждайте нас, не завидуйте, просто примите как должное. Мы же вас приняли.
Аноним, 08 июня 2020 20:29
Мы семьей переболели в декабре как было написано в диагнозе «вирусная пневмония». Очень много знакомых переболели с такой же сомптоматикой. Три недели назад решили сдать анализы на антитела к ковиду. И вуаля мы им переболели. Теперь вопрос к дробинской. Какого лешего она только через пол года об этом заговорила? Она че не видела что в прошлом году больницы забиты были? А сейчас из пальца статистику пытается высосать.
Аноним, 08 июня 2020 22:00
Спасибо за мнение действительно переболевших. А то реально достали те, кто в масках.
Аноним, 09 июня 2020 00:59
А где сдавали тест?
Аноним, 08 июня 2020 23:22
В дополнении к сказанному: Аноним, 08 июня 2020 20:29:
Уважаемая Алла дробинская из Новосибирска.
Мы жители Бердска ждали от вас не политическую статистику по заболевшим и умершим. Такой функционал подсилен обычному секретарю.
Ждали от вас современное оборудование хотябы для диагностики пневмонии на ранних стадиях, как в платной мсч вега. Но к сожалению вы не смогли это обеспечить даже в пандемию. Моя оценка вашей работы кол
Аноним, 09 июня 2020 00:53
Заболевшие медики из отделения терапии, больной с инфарктом лежал в кардиалогии
женщина, 09 июня 2020 09:20
В частной клинике, на Красной Сибири которая, персонал сидит без масок и перчаток...к ним указы не относятся, их не проверяет никто????
Аноним, 09 июня 2020 14:20
НВР:
В основном,да.

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