У 7 медиков обнаружили COVID-19 в ЦГБ Бердска. Двое в больнице

У 7 медиков обнаружили COVID-19. Двое в больнице. Заболели в 20-х числах мая. Два сотрудника на стационарном лечении. Остальные под домашних наблюдением, сообщила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 8 июня.
Анна Николаевна подчеркнула, что посетители поликлиник и больниц должны быть в масках, потому что 40% с COVID-19 с бессимптомным течением и являются опасными для окружающих.
— Часто когда я захожу в поликлиники и задаю вопрос нашим жителям, которые приходят на прием, почему вы не используете маску слышу в ответ: «Я здоров, чувствую себя хорошо». У меня убедительная просьба меня услышать, что маска защищает в первую очередь окружающих от той инфекции, которая может быть у любого человека. Медики находятся в категории риска. Мы постоянно говорим, что с температурой нельзя приходить, нужно вызвать врача на дом. В выходные дни и вечером вызывать скорую медицинскую помощь. Все это нужно для того,не распространять инфекцию,- считает Дробинская.
Да
Вы не знали? Поздравляю!
Да, носим маску.
Всем Covid-отрицателям! Не надеваем маски. Помним о гордости. Нас - не сломить! Стойко придерживаемся мнения что вся болезнь - выдумка рептилоидов! А если и нет - то маски не спасут. Если заразились - умираем дома. От обычного гриппа, разумеется, умираем. Ведь Covid - не существует!
По большому счёту никто Вас не упрекает за то, что Вы носите маску. Послушный человек - это тоже человек. Мы к вам привыкли, но просим некоторой взаимности.
Почему Вы решили, что в этом году кариес лечить нельзя или не стоит? Чтобы он стал нелечимым? Нельзя затягивать с кариесом - чем раньше вы его вылечите, тем больше денег и зубов сохраните. Опровергайте, если не прав.
"Бессимтомноболеющих", как Вы изволили выразиться, не существует. Есть здоровые люди, у них где-то что-то побаливает, это нормально, но от симптомно болеющих психозами они отличаются здравым подходом к жизни. Не осуждайте нас, не завидуйте, просто примите как должное. Мы же вас приняли.
Уважаемая Алла дробинская из Новосибирска.
Мы жители Бердска ждали от вас не политическую статистику по заболевшим и умершим. Такой функционал подсилен обычному секретарю.
Ждали от вас современное оборудование хотябы для диагностики пневмонии на ранних стадиях, как в платной мсч вега. Но к сожалению вы не смогли это обеспечить даже в пандемию. Моя оценка вашей работы кол
В основном,да.