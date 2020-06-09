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Заразился COVID-19 один работник в ОТК БЭМЗа в Бердске. Закрывать его не будут

13:17 09.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Сотрудник находился в отпуске, когда была выявлена болезнь. Это не первый случай на территории предприятия.

Заразился COVID 19 один работник в ОТК БЭМЗа в Бердске. Закрывать его не будут
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразился COVID 19 один работник в ОТК БЭМЗа в Бердске. Закрывать его не будут

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Выявлен один зараженный коронавирусом работник отдела технического контроля БЭМЗа в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов. Сотрудник находился в отпуске, когда была выявлена болезнь.

— Один работник, находящийся в отпуске заболел. С ним работают сотрудники Роспотребнадзора, выявляются контактные лица. Дезинфекция там два раза в день проводится. У нас режим строгий уже три месяца, — подчеркнул Арутюнов 8 июня.

При этом на вопрос, будут ли закрывать отдел, ответил отрицательно.

— ОТК работает, это же целое подразделение, — сказал Арутюнов.

Это не первый случай на территории предприятия. Напомним, запретил общаться работникам и приказал дезинфицировать 5 раз проходную после COVID-19 на «Тионе» Роспотребнадзор на БЭМЗе в Бердске.

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От редакции

Как должно теперь работать ОТК?

Скептик, 08 июня 2020 13:32
Проходная - это, конечно, здорово. Только ВЕСЬ БЭМЗ, включая сотрудников арендаторов, обедает в общей столовой, за час-полтора через неё проходит огромное количество людей. Это разве не рассадник?

И хотелось бы уточнить: работник в отпуск пошел не в связи с уже плохим самочувствием, случайно? Т.к. заразными, как уже известно, люди становятся задолго до первых симптомов...
Александр, 09 июня 2020 13:33
С чего вы взяли, что прям "весь БЭМЗ" ?
Скептик, 08 июня 2020 14:02
НВР: эту неделю сидеть по домам на карантине, в выходные или начале следующей недели сдать тест на коронавирус ( он не ловится быстрее, чем спустя 10 дней после заражения), а там по результатам.
Гость, 08 июня 2020 14:06
А как насчет того, что все работники БЭМЗа, включая отдел ОТК, ходят в одну столовую? И в ней могут перезаражать всех и вся.
Аноним, 09 июня 2020 09:33
кого закрывать не будут работника или бэмз

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