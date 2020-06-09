Заразился COVID-19 один работник в ОТК БЭМЗа в Бердске. Закрывать его не будут

Сотрудник находился в отпуске, когда была выявлена болезнь. Это не первый случай на территории предприятия.

Коронавирус изводит организм людей до реанимации

Выявлен один зараженный коронавирусом работник отдела технического контроля БЭМЗа в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов. Сотрудник находился в отпуске, когда была выявлена болезнь.

— Один работник, находящийся в отпуске заболел. С ним работают сотрудники Роспотребнадзора, выявляются контактные лица. Дезинфекция там два раза в день проводится. У нас режим строгий уже три месяца, — подчеркнул Арутюнов 8 июня.

При этом на вопрос, будут ли закрывать отдел, ответил отрицательно.

— ОТК работает, это же целое подразделение, — сказал Арутюнов.

Это не первый случай на территории предприятия. Напомним, запретил общаться работникам и приказал дезинфицировать 5 раз проходную после COVID-19 на «Тионе» Роспотребнадзор на БЭМЗе в Бердске.