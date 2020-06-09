Когда и где голосуют по поправкам в Конституцию избиратели Бердска. Чек-лист

Чтобы избежать столпотворения в день общероссийского голосования 1 июля, можно поставить «галочку» в бюллетене досрочно — с 25 по 30 июня. Каждому избирателю на бердских участках измерят температуру и выдадут маску.

Руководитель бердской ТИК Наталья Фокина: Бердск готов к всероссийскому голосованию за поправки в Конституцию

С 5 июня в Бердске начался прием заявлений на голосование по поправкам в Конституцию по месту фактического нахождения — для тех, кто прописан по другому адресу или вообще не имеет регистрации.

— До 21 июня они могут обратиться в избирательную комиссию или в МФЦ, а также через портал Госуслуг оформить заявление, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель территориального избиркома Наталья Фокина.

Где и как подать заявление на голосование по месту пребывания

С 5 по 21 июня в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00 можно подать заявление на голосование не имеющим прописки или зарегистрированным по другим адресам (например, человек прописан в Искитиме, а живет в Бердске) в территориальной избирательной комиссии по адресу: Бердск, ул. Горького, 9, тел. 2-64-68.

2. На портале Госуслуг в ресурсе «Мобильный избиратель» можно подать заявление с 5 по 21 июня (до 14.00 московского времени).

3. В МФЦ — по графику работы многофункционального центра.

4. Участковые комиссии в Бердске будут принимать заявления с 16-го по 21 июня.

С собой нужно иметь паспорт.

— Избиратель сам определяет, где и как ему удобнее подать заявление на участие в голосовании. Он может выбрать любой наиболее удобный для себя участок для голосования — ближе к месту работы или проживания. И туда он придет голосовать вместе со всеми в установленные дни, — отметила Наталья Валерьевна.

Досрочное голосование

С 25 по 30 июня у всех бердчан, имеющих право голоса, есть возможность проголосовать досрочно на своем избирательном участке. В эти дни УИК уже будет находится на месте. С собой необходимо иметь паспорт с пропиской.

В эти же дни могут прийти на тот участок, который выбрали, подавшие заявления по месту пребывания.

Комиссии будут работать 12.00 до 20.00 в рабочие дни, в выходные — с 10.00 до 14.00.

Адреса избирательных участков в Бердске не изменились. Бердчане, имеющие право голоса, пойдут туда, где постоянно участвуют в выборах — школы, колледжи, ДК и другие места.

На досрочное голосование нужно приходить с паспортом.

Голосование на дому

С 16 июня до 16 часов 1 июля УИК принимают заявления о голосовании на дому. Сообщить об этом можно по телефону или прийти на участок. Комиссии будут работать 12.00 до 20.00 в рабочие дни, в выходные — с 10.00 до 14.00.

С 25 по 30 июня участковые избиркомы будут выезжать с бюллетенями на дом по предварительным заявкам.

— Список «надомников» расширили. Это не только те люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, но и, например, ухаживающие за больными людьми, сидящие с маленькими детьми. К таким участникам голосования тоже приедут на дом, — отметила руководитель бердской ТИК.

Она подчеркнула, что для членов УИК, для выезда на надомное голосование предусмотрен полный комплект средств защиты — маски, перчатки, бахилы, халаты, антисептики.

Бердск не голосует дистанционно

Дистанционного голосования в Бердске не будет, сообщила Наталья Валерьевна. По ее словам, все избиратели Новосибирской области, которые захотят выразить свое отношение к поправкам в основной законы страны, должны лично прийти на избирательные участки и поставить «галочку» в бумажном бюллетене.

— В нашем регионе не будет дистанционного голосования, поскольку система не готова к этому. Только несколько регионов смогу провести электронное голосование, например, Московская и Нижегородская области, — уточнила Фокина.

Коронавирус не пройдет

Она заверила, что безопасность 83 тыс. бердских избирателей (данные на 1 января 2020 года) на 47 городских участках будет обеспечена. Голосующим предоставят маски, бахилы, перчатки, одноразовые ручки и попросят соблюдать дистанцию.

— У нас уже все к этому готово. Все члены участковых избирательных комиссий будут иметь средства защиты. На участках предоставят дезинфицирующие средства. Избиратели могут приходить на участки со своими масками. Но в любом случае на избирательных участках каждому выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку, — заверила руководитель бердской ТИК.

Наталья Валерьевна, уверена, что многие бердчане проголосуют за поправки в Конституцию досрочно — с 25 по 30 июня, чтобы избежать скопления народа 1 июля и исключить заражение коронавирусом. По ее словам, специально дается несколько дней на досрочное голосование, чтобы избиратели выбрали удобное для себя время и чтобы не создавалась очередь в день плебисцита (так назвал общероссийское голосование за поправки в Конституцию президент Владимир Путин).

Тем не менее, меры безопасности предусмотрели на всех избирательных участках.

— На входе каждому будут измерять температуру бесконтактным способом. Положим дезинфицирующие коврики. Будем выдавать бахилы. Придется соблюдать дистанцию 1,5-2 метра — расстояние обозначим сигнальными лентами, — конкретизировала Наталья Фокина.

За что голосуем?

К 25 июня в Бердск поступят бюллетени для голосования На листах один вопрос: «Поддерживаете ли вы поправки в Конституцию» и два варианта ответа — «да» и «нет». Все заполненные бюллетени до 1 июля (в дни досрочного голосования) будут храниться в сейфах. А после 20.00 в день общероссийского голосования их посчитают вместе со всеми.

За что будем голосовать 1 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бюллетени не подделать

Бюллетени печатают в типографии «Советская Сибирь». В Бердск они поступят 16 июня

В типографии «Советская Сибирь» начался процесс изготовления избирательных бюллетеней для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на территории Новосибирской области.

– Всего для голосования в Новосибирской области будет изготовлено 2 150 372 бюллетеня, из них 621 152 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В выходные специалисты «Советской Сибири» уже закончили печать обычных бюллетеней, стартовал процесс печати бюллетеней для голосования с использованием КОИБ, – рассказала член Новосибирского облизбиркома Тамара Краткая.

У бюллетеней несколько степеней защиты: защитная сетка зеленого цвета, подписи двух членов участковой комиссии, которые будут проставлены после получения ими бюллетеней, и печать УИК. Бюллетени планируется передать в каждую территориальную комиссию 16 июня.

Отдельное внимание специалисты «Советской Сибири» уделили охране бюллетеней до дня голосования.

официально

ЦИК России 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправкам в Конституцию. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.