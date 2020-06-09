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Где уценка? Продажу дешевых товаров на неделю задержали в магазинах Бердска

18:23 09.06.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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В 1965 году бердские депутаты возмутились, что в торговле недостаточно реализуются уцененные вещи — из общей стоимостью на 87 тыс. рублей продали на 5 тыс. рублей.

Где уценка? Продажу дешевых товаров на неделю задержали в магазинах Бердска
Залежавшийся на торговых базах товар уценялся и отправлялся в специализированные отделы и магазины

О жизни города и горожан можно многое узнать из документов, хранящихся в отделе архивной службы Бердска.

На заседании исполкома бердского городского совета депутатов трудящихся 13 января 1965 года рассматривали вопрос о продаже в торговой сети уцененных товаров. Депутаты отметили неудовлетворительную работу бердского смешанного Торга по реализации товаров для населения по сниженным ценам.

Рассмотрев материалы комиссии по проверке выполнения постановления совета министров РСФСР от 24 ноября 1964 года об уценке и распродаже промышленных товаров, имеющих ограниченный сбыт, и приказа министра торговли СССР по этому вопросу от 1 декабря 1964 года, исполком горсовета отметил наличие серьезных недостатков в деле своевременной уценки товаров, открытии магазинов, а также области реализации товаров.

Так при сроке окончания уценки промышленных товаров 20 декабря по вине руководства Торга уценка закончена только 23 декабря. По причине задержки подготовки магазина из-за несвоевременного подбора, он был открыт только 26 декабря при сроке 21 декабря. Общая стоимость товаров по сниженным ценам в сумме 87,4 тыс. рублей за 14 календарных дней реализованы только на 5,2 тыс. рублей. Причем выручка за вторую пятидневку магазина, торгующего товаром и по сниженным ценам несравненно с первой пятидневкой снизилась на 4057 рублей. Оповещение населения по вопросу продажи товаров по сниженным ценам проводится крайне неудовлетворительно. Отдельные товары имеют неприглядный вид.

С целью устранения недостатков и ускорения реализации уцененных товаров населению города исполком горсовета депутатов решил: обязать руководство Торга принять срочные меры по улучшению реализации уцененных товаров, для чего в срок до 15 января широко оповестить население путем дачи объявлений по городскому радио и радиоузлам, а также вынести вывески и объявления в разных местах города. В воскресные дни организовать выезды на городской рынок для продажи уцененных товаров. Не допускать случаев отсутствия в продаже уцененных товаров, которые имеются на базах в складах.

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