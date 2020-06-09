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Что запрещено делать в Федорин день 9 июня 2020 года: энергетически сильные приметы этого дня

18:30 09.06.2020 Фото: Pixnio
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Народный праздник Федорин день отмечают 9 июня 2020 года. Этот день имеет другие названия: «Федора» и «Домовница». Праздник связан с очень интересными традициями и по народным приметам, многое нельзя делать в этот день.

Что запрещено делать в Федорин день 9 июня 2020 года: энергетически сильные приметы этого дня
На Федору, не выноси из избы сору

Что можно и нельзя делать на Федорин день

С Федориным днём связана старинная примета: нельзя выметать мусор из дома, чтобы не вымести своё счастье. Объясняли наши предки это тем, что под веником может прятаться Домовой и вместе с мусором можно вымести и его из жилища. А так, как он является защитником домочадцев, то может проникнуть в дом нечистая сила, которая вызовет ссоры и скандалы. Говорили так:

«На Федору, не выноси из избы сору».

Кроме того, 9 июня женщинам нельзя было разговаривать друг с другом. Опасались, что плохая новость распространится по селу и принесёт в дом разлад. Наши прабабки даже перевязывали себе рты, чтобы не сболтнуть ничего лишнего.

Незначительная ссора 9 июня могла перерасти в серьёзный конфликт. Поскольку:

«Федора за углом норовит узнать о худом»

В некоторых регионах разнимали тех, кто ругается тем, что обливали водой из колодца. Бытовала такая поговорка:

«Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы»

Нельзя на Федорин день заниматься изготовлением оберегов и амулетов. Наши предки говорили. Что они не только не принесут удачу, но и привлекут в жизнь этого человека большое горе.

Традиции и поверья на Федорин день 9 июня

Люди, которые занимались торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку кашу с монетами. Они верили, что этот ритуал принесёт им хорошую прибыль.

9 июня нельзя заниматься стиркой детской одежды, а потом вывешивать её на улицу. В них могут обитать бесы и потом не давать спать ребенку. Он будет всю ночь беспокойно спать, плакать и крутиться из стороны в сторону. А к измученному малышу может и недуг пристать.

На Федорин день родителям нельзя допивать и доедать после своего ребёнка, лучше оставшееся выбросить. Считалось, что ребёнок станет восприимчив для негативной энергетики. Говорят, что у взрослого и ребёнка должна быть разная посуда, иначе ребенок вырастет малодушным.

Народные приметы на 9 июня

  • Если с раннего утра туман, то дождя не миновать.
  • На Федорин день крестьяне следили за ветрами. Если они дуют с северо-запада, то надвигается ненастье.
  • Если 9 июня солнечно, но ползают дождевые черви, скоро будет гроза.
  • Дым из трубы в этот день стелется параллельно земле – погода испортится.
  • Туман 9 июня сулит грибной урожай.
  • Если днём наблюдаются на небе облака, а к вечеру они исчезают, то погода будет жаркой.
  • Роса сулит ясный день.
  • Ненастная погода в этот день предупреждает о дождливой осени.
  • Частое карканье ворон предвещает бурю.
  • Если посадить на ладонь божью коровку и она не улетит, то погода резко испортится.

Источник: rsute

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От редакции

Верите в домового?

Аноним, 09 июня 2020 14:11
НВР:
Да
Аноним, 09 июня 2020 15:30
НВР:
Немного

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