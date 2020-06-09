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Выгоняют с детской площадки детей из соседних многоэтажек жители дома в Микрорайоне Бердска

14:15 09.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Председатель дома №5 рассказала, что площадка строилась за счет жильцов дома, в которой не принимали участие соседи из дома №3 Микрорайона.

Выгоняют с детской площадки детей из соседних многоэтажек жители дома в Микрорайоне Бердска
Красивый яркий комплекс притягивает детей, как магнит

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 8 июня, написала бердчанка Татьяна. Женщина возмущена тем, что соседи выгоняют ребятишек со своей игровой площадки:

— Рядом с домом № 3 по ул. Микрорайон нет детского игрового комплекса, а жители дома №5 Микрорайона не разрешают нашим детям играть на площадке, которая находится вблизи их дома. Имеют ли они на это право?

«Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте расположения «камея преткновения» в этот же день. Так, председатель совета дома №5 по ул. Микрорайон рассказала, почему жильцы соседнего дома вынуждены прибегнуть к таким мерам.

— Площадка построена на частные средства жителей округи. Соблюдены все меры по технике безопасности. Третий дом не участвовал в обустройстве двора. Кроме того, территория вблизи их дома значительно отличается от нашей. Жители третьего дома не посещают субботники, а также собрания жильцов дома. Мы сами красим бордюры во дворе. Помимо основных тарифов ЖКХ, мы оплачиваем дополнительные, связанных с обустройством нашего земельного участка. На муниципальной территории жители нашего дома сами посадили кусты рябины. Вся наша детвора играет на площадке. Мы убедительно просим родителей третьего дома не приводить сюда своих детей по причине того, что в прошлом году неоднократно жильцами пятого дома производились устранения поломок на детской площадке, совершенных детьми других домов, — отметила Оксана Минокова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня.

С мнением председателя дома №5 согласны и его жильцы.

— Детскую площадку мы построили совместными усилиями и трудом. Не хотелось бы вновь поправлять сломанные постройки,сделанные детьми других домов, — пояснил один из жильцов.

Согласно п.4.ч.1 ст.36 ЖК земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам помещений в этом доме. В общей собственности жильцов могут находиться клумбы, лавочки, детские площадки, площадки для выгула собак, если они находятся на придомовой территории.

Собственники квартир на общем собрании решили, что территорию для детей нужно огородить и на площадку пускать только своих детей. Помимо основных оснований, как владение собственностью, были названы и эпидемиологические причины. Закрытая детская площадка — это спасение от коронавируса.


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От редакции

Стоит ли детям других домов не разрешать пользоваться площадкой?

Аноним, 09 июня 2020 11:26
стоит
Жители города, 09 июня 2020 14:13
Что значит на свои средства? Они что деньги собирали с жильцов?Что за статья расходов и отчётность по собранным средствам?Может и мимо дома пройти нельзя?Может их вообще от людей изолировать?
Аноним, 09 июня 2020 11:38
Раз так, то забор в высоту 3 метра, шлагбаум и вахтёр, вход по пропускам... Вот он развитой капитализм в реальности...
Аноним, 09 июня 2020 14:17
Вахттер не нужен, просто шлангбаум на замок и ключ выкинуть в море.
А чо - вот пусть игуляют вокруг своего дома, руки за спину, раз так переживают за свои качели.
Не надо им никуда ходить.
Аноним, 09 июня 2020 11:49
спасение от коронавируса? пусть не пиликают ) придумали свалить на корону. Женщина председатель и года два назад детей выгоняла. тогда какие были "эпидемиологические причины"?
в обществе живем. в ином случае, стройте площадки у себя на приусадебных участках, дачах, за забором.
Аноним, 09 июня 2020 13:37
И правильно делала
...Гуляйте у себя, на вашей площадке
Если её нет , то скидывайтесь и стройте
Я хоть и не знаю где это находится, но такие требования не жителей этого Дома не вписываются в рамки порядочности и совести
.. не открывайте рот на чужое ..
...ещё бесят мамашки выходящие с ребёнком без своих игрушек
И их ребёнок занимается только тем что отбирает чужие игрушки и катается на чужих машинках и велосипедах .. типа маленький , не понимает!
... ребёнок конечно не понимает, но чему вы его учите и сами то понимаете что делаете ? ... и кого выращиваете? .
...терпеть не могу таких наглых людей ..
вот и игрушек не жалко и жутко противно от этого
И свой ребёнок плачет и без игрушек играет ..
Гость, 09 июня 2020 11:51
Ярчайший пример дебилизма.Соберитесь мамочками соседних домов,проговорите все нюансы,договоритесь о софинансировании и проблема решится.Уважаемая председатель ОКСАНА!Запрещать и не пущать-это не метод.Вас в детстве тоже шугали из соседних дворов?А где участковый?Где ярые защитники детей и прочие омбудсмены?Короче,засиделись мы до поражения коронавирусом совести,сострадания и теплого отношения к соседям.А еще соседние дети в вашем дворе вашим воздухом дышат,ваш асфальт топчут.Слов приличных не осталось.Все.Молчу.
Аноним, 09 июня 2020 13:46
Гость от 11. 51
... пусть мамашки складываются и строят у себя во дворе и в своём дворе и гуляют ... не надо никакого дофинансирования .. Либо пусть делают заявки на благоустройство своего двора за счёт федеральных программ
...меньше детей на площадке - спокойнее обстановка и в психологическом плане и в эпидобстановке
Почему кучу детских криков ( дети постоянно орут)
в уВеличенном масштабе должны жители этого дома слушать в своих квартирах ?
Тоже хочется тишины ..
...пусть чужие дети кричат возле своего дома
...
Ого, 09 июня 2020 11:51
Вот жлобы-то!)
Ольга, 09 июня 2020 12:27
Пустите в свою квартиру, поиграть игрушками вашего ребенка...Ну пожалуйста, очень хочется , а самому купить жалко.
Аноним, 09 июня 2020 11:54
Разделяй и властвуй. Прекрасный пример для детей показывают родители. Дети вырастут с пониманием, свой чужой двор,район,класс,школа.Ну что хочется сказать, маленькие детки, маленькие беды. Вы же закладываете большие проблемы на будущее, своими руками. Просто потому что взрослые не могут договориться.
Андрей, 09 июня 2020 14:16
Потом будут родители выть от своих отпрысков когда вырастут .
Елена, 09 июня 2020 12:10
Пусть родители скинутся и построят себе площадку. В чем проблема то. А то мало того, что ходят их дети играть, так ещё и ломают. А ломают потому что не свое...а не свое не жалко..
Аноним, 09 июня 2020 12:55
Если это здоровые дети они активны, подвижны, любознательны. И да, они ломают игрушки, площадки. Изнашивают вещи, короче растут. Мы обсуждаем что? Износ детской площадки? Так давайте купим игрушку, поставим на полку и будем любоваться на неё. Если речь о намереном вандализм, тут нужно бороться и бить тревогу. Только понятия подменять не стоит. А еще лишать детей детства, коммуникации, социализации. Я такое поведение назвать положительным примером не могу. А вы?
Аноним, 09 июня 2020 13:48
Правильно Елена!
А потом попробуй потребовать эти финансы с их родителей ... типа они тут не при чем и вообще это не их площадка ..
Коза, 09 июня 2020 13:53
Какой кошмар! Полоумная баба облила крошечного беззащитного ребенка в коляске, и пожилую женщину, которая сидела на лавочке! Ведь эти люди ничего не ломали, не портили! У нас тоже такая кукушка есть, на деток к коляске бросается, а молодёжь 14-16 лет бухает и гадит по ее дверью и слово не говорит, а злобу срывает на беззащитных детках. Лечить головку женщине нужно, и пропить курсом успокоительные!
Масленица, 09 июня 2020 13:06
Жильцы наоборот детям всем рады, а нескольким жильцам дети мешают на лавках разговаривать.
Аноним, 09 июня 2020 13:15
Что мешает жильцам других домов, на примере 5, обустроить свою территорию ?
Аноним, 09 июня 2020 13:27
Купите участок,огородите,мужичков с калашами по периметру,и только ваши "хрустальные"пусть весоло хихикают в одиночестве...Всегда считал микрорайон добрым и воспитанным)поколение Бэмзовцев),прошло время,и вот вам"звериный лик капитализма"...МААААЁ...
аноним, 09 июня 2020 14:19
Поэтому канализация и рвется!
Аноним, 09 июня 2020 14:27
Аноним от 13.27
Оставьте свою машину с Ключами во дворе , мы все покатаемся
...Не стройте из себя капиталиста
Потом расскажете, как вам понравилось наше катание
Анон, 09 июня 2020 13:58
А есть ли около детской площадки информационная табличка, о том что площадка является собственностью жильцов, и пользоваться могут данной площадкой только жильцы, что к остальным гостям будут применятся жесткие меры, вплоть до физической расправы.
Аноним, 09 июня 2020 14:29
Никакие таблички никого не останавливают
Кто то идёт просто поиграть и покататься, а кто то намерено что то поломать
И попробуй ещё сделай замечание такому ребёнку или его родственникам
Можешь и сам с побоями уйти
Аноним, 09 июня 2020 14:25
Запретить жителям этого дома проходить и проезжать мимо других домой по их придомовой территории.
Пусть ходят только по своей.
Кругами.
Аноним, 09 июня 2020 14:26
Хорошо площадка.
Гопники, алкаши, собачники скоро подправят. Свято место пусто не бывает.

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