Выгоняют с детской площадки детей из соседних многоэтажек жители дома в Микрорайоне Бердска

Председатель дома №5 рассказала, что площадка строилась за счет жильцов дома, в которой не принимали участие соседи из дома №3 Микрорайона.

Красивый яркий комплекс притягивает детей, как магнит

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 8 июня, написала бердчанка Татьяна. Женщина возмущена тем, что соседи выгоняют ребятишек со своей игровой площадки:

— Рядом с домом № 3 по ул. Микрорайон нет детского игрового комплекса, а жители дома №5 Микрорайона не разрешают нашим детям играть на площадке, которая находится вблизи их дома. Имеют ли они на это право?

«Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте расположения «камея преткновения» в этот же день. Так, председатель совета дома №5 по ул. Микрорайон рассказала, почему жильцы соседнего дома вынуждены прибегнуть к таким мерам.

— Площадка построена на частные средства жителей округи. Соблюдены все меры по технике безопасности. Третий дом не участвовал в обустройстве двора. Кроме того, территория вблизи их дома значительно отличается от нашей. Жители третьего дома не посещают субботники, а также собрания жильцов дома. Мы сами красим бордюры во дворе. Помимо основных тарифов ЖКХ, мы оплачиваем дополнительные, связанных с обустройством нашего земельного участка. На муниципальной территории жители нашего дома сами посадили кусты рябины. Вся наша детвора играет на площадке. Мы убедительно просим родителей третьего дома не приводить сюда своих детей по причине того, что в прошлом году неоднократно жильцами пятого дома производились устранения поломок на детской площадке, совершенных детьми других домов, — отметила Оксана Минокова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня.

С мнением председателя дома №5 согласны и его жильцы.

— Детскую площадку мы построили совместными усилиями и трудом. Не хотелось бы вновь поправлять сломанные постройки,сделанные детьми других домов, — пояснил один из жильцов.

Согласно п.4.ч.1 ст.36 ЖК земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам помещений в этом доме. В общей собственности жильцов могут находиться клумбы, лавочки, детские площадки, площадки для выгула собак, если они находятся на придомовой территории.

Собственники квартир на общем собрании решили, что территорию для детей нужно огородить и на площадку пускать только своих детей. Помимо основных оснований, как владение собственностью, были названы и эпидемиологические причины. Закрытая детская площадка — это спасение от коронавируса.





