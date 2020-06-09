Выгоняют с детской площадки детей из соседних многоэтажек жители дома в Микрорайоне Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 8 июня, написала бердчанка Татьяна. Женщина возмущена тем, что соседи выгоняют ребятишек со своей игровой площадки:
— Рядом с домом № 3 по ул. Микрорайон нет детского игрового комплекса, а жители дома №5 Микрорайона не разрешают нашим детям играть на площадке, которая находится вблизи их дома. Имеют ли они на это право?
«Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте расположения «камея преткновения» в этот же день. Так, председатель совета дома №5 по ул. Микрорайон рассказала, почему жильцы соседнего дома вынуждены прибегнуть к таким мерам.
— Площадка построена на частные средства жителей округи. Соблюдены все меры по технике безопасности. Третий дом не участвовал в обустройстве двора. Кроме того, территория вблизи их дома значительно отличается от нашей. Жители третьего дома не посещают субботники, а также собрания жильцов дома. Мы сами красим бордюры во дворе. Помимо основных тарифов ЖКХ, мы оплачиваем дополнительные, связанных с обустройством нашего земельного участка. На муниципальной территории жители нашего дома сами посадили кусты рябины. Вся наша детвора играет на площадке. Мы убедительно просим родителей третьего дома не приводить сюда своих детей по причине того, что в прошлом году неоднократно жильцами пятого дома производились устранения поломок на детской площадке, совершенных детьми других домов, — отметила Оксана Минокова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня.
С мнением председателя дома №5 согласны и его жильцы.
— Детскую площадку мы построили совместными усилиями и трудом. Не хотелось бы вновь поправлять сломанные постройки,сделанные детьми других домов, — пояснил один из жильцов.
Согласно п.4.ч.1 ст.36 ЖК земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам помещений в этом доме. В общей собственности жильцов могут находиться клумбы, лавочки, детские площадки, площадки для выгула собак, если они находятся на придомовой территории.
Собственники квартир на общем собрании решили, что территорию для детей нужно огородить и на площадку пускать только своих детей. Помимо основных оснований, как владение собственностью, были названы и эпидемиологические причины. Закрытая детская площадка — это спасение от коронавируса.
А чо - вот пусть игуляют вокруг своего дома, руки за спину, раз так переживают за свои качели.
Не надо им никуда ходить.
в обществе живем. в ином случае, стройте площадки у себя на приусадебных участках, дачах, за забором.
...Гуляйте у себя, на вашей площадке
Если её нет , то скидывайтесь и стройте
Я хоть и не знаю где это находится, но такие требования не жителей этого Дома не вписываются в рамки порядочности и совести
.. не открывайте рот на чужое ..
...ещё бесят мамашки выходящие с ребёнком без своих игрушек
И их ребёнок занимается только тем что отбирает чужие игрушки и катается на чужих машинках и велосипедах .. типа маленький , не понимает!
... ребёнок конечно не понимает, но чему вы его учите и сами то понимаете что делаете ? ... и кого выращиваете? .
...терпеть не могу таких наглых людей ..
вот и игрушек не жалко и жутко противно от этого
И свой ребёнок плачет и без игрушек играет ..
... пусть мамашки складываются и строят у себя во дворе и в своём дворе и гуляют ... не надо никакого дофинансирования .. Либо пусть делают заявки на благоустройство своего двора за счёт федеральных программ
...меньше детей на площадке - спокойнее обстановка и в психологическом плане и в эпидобстановке
Почему кучу детских криков ( дети постоянно орут)
в уВеличенном масштабе должны жители этого дома слушать в своих квартирах ?
Тоже хочется тишины ..
...пусть чужие дети кричат возле своего дома
...
А потом попробуй потребовать эти финансы с их родителей ... типа они тут не при чем и вообще это не их площадка ..
Оставьте свою машину с Ключами во дворе , мы все покатаемся
...Не стройте из себя капиталиста
Потом расскажете, как вам понравилось наше катание
Кто то идёт просто поиграть и покататься, а кто то намерено что то поломать
И попробуй ещё сделай замечание такому ребёнку или его родственникам
Можешь и сам с побоями уйти
Пусть ходят только по своей.
Кругами.
Гопники, алкаши, собачники скоро подправят. Свято место пусто не бывает.