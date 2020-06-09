9 июня — Международный день друзей

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.
Как празднуется День дружбы
Особых обычаев или традиций празднования этой даты нет. Но это прекрасный момент для того, чтобы отложить в сторону все повседневные заботы и дела. Можно просто написать SMS или отправить поздравление друзьям по электронной почте. Приятным сюрпризом станет телефонный звонок приятелям и товарищам, с которыми в последнее время мало общаетесь из-за накопившихся дел и проблем.
Можно организовать хорошую встречу с друзьями. Это отличный повод провести вечер вместе. В России праздник, посвященный друзьям, масштабно отметили в 2012 году. Торжества прошли на крупных площадках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов.
Масштабные мероприятия были организованы в сердце России. Гостям праздника предлагались интересные концерты, увлекательные конкурсы и акции. Людей поздравили популярные артисты. Были организованы арт-площадки, в рамках работы которых предлагалось самостоятельно сделать презент своему другу.
Интересные факты
- Французские ученые в ходе исследований выявили, что даже в среде акул встречаются индивиды, которые дружат. Они держатся постоянно рядом, игнорируют остальных.
- Психологи выяснили, что с неловкими, неуклюжими людьми чаще стремятся подружиться, чем с остальными. Такое поведение окружающим кажется привлекательным, умиляет и располагает к человеку.
- У животных, как и у людей, дружба основывается на умении особи занимать уверенную позицию и собирать возле себя единомышленников.
- В 1893 году французский астроном О. Шарлуа обнаружил мелкий астероид диаметром 19,13 км. Его назвали Амицития (лат. Amicitia), что в переводе на русский язык означает «дружба».
- Ученые утверждают, что видеться с друзьями полезно для здоровья. Общение с приятелями благоприятно сказывается на гормональном фоне организма, что способствует снижению уровня тревоги и психологической разрядке.
- По наблюдениям школьная дружба редко продолжается дольше одного года после окончания школы.