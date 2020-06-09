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Сходи за сигаретами: Угнали Subaru Legacy у продавца с Drom.ru двое жителей Новосибирска

13:45 09.06.2020 Фото: pixabay.com
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Под предлогом проверить техническое состояние автомобиля, его ходовые качества, угонщик с разрешения продавца сел за руль «Субару». Преступник остановил машину на автозаправке и попросил владельца авто сходить в магазин.

Сходи за сигаретами: Угнали Subaru Legacy у продавца с Drom.ru двое жителей Новосибирска
Под предлогом проверить техническое состояние автомобиля, его ходовые качества, Вишневский с разрешения потерпевшего сел за руль «Субару»

Октябрьский районный суд 04 декабря 2019 года вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего Романа Вишневского и 34-летнего Сергея Лещенко.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В суде установлено, что 22 ноября 2018 года ранее знакомые между собой Вишневский и Лещенко, прочитав в сети «Интернет» на сайте «Дром.ру» объявление о продаже автомобиля «Субару Легаси» (2005 г.в., стоимостью 300 тыс. рублей), договорились его похитить.

Они договорились по телефону с продавцом о встрече, на которой под видом покупателей представились жителями другого города и стали осматривать автомобиль и документы на него, вводя в заблуждение потерпевшего о своем намерении приобрести машину, при этом денежных средств на ее покупку не имели.

Под предлогом проверить техническое состояние автомобиля, его ходовые качества, Вишневский с разрешения потерпевшего сел за руль «Субару». Злоумышленник остановил машину на автозаправочной станции и попросил потерпевшего сходить в магазин за сигаретами. Когда продавец ушел, Вишневский и Лещенко совместно с места преступления скрылись, похитив автомобиль и причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

Суд приговорил Вишневского к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Лещенко – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановлением суда апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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