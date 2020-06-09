09.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

«Какой смысл рожать детей ради денег?»: Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска

18:31 09.06.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Алиной Шарбаевой
9 3

18-летняя Алина Шарбаева выпускница из школы №8 через 10 лет девушка представляет себя бизнес-леди и считает, что женщина в бизнесе не может конкурировать с мужчиной. Бердчанка не видит смысла рожать ребенка из-за денег.

Какой смысл рожать детей ради денег?: Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска
Алина Шарбаева планирует стать бизнес-леди
Сюжет: Выпускник-2020
Какой смысл рожать детей ради денег?: Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска

«Какой смысл рожать детей ради денег?»: Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска100 тысяч рублей в месяц должен получать хороший врач в Бердске: Выпускница Анастасия Карапетова мечтает продолжить династию своих родителей медиковЕщё 4 новости

Пандемия коронавируса запомнится надолго жителям Бердска. Она никогда не забудется особенно тем, кто из-за вируса лишился одного из самых важных праздников в жизни — выпускного.

— Когда уходили на каникулы в апреле, то даже представить не могли, что не вернемся в школу. Никогда. Последний звонок провела в онлайн-режиме. Записали видеопоздравление и отправили учителям, — призналась выпускница из школы №8 «Курьер.Среда.Бердск» Алина Шарбаева.
— Я до последнего надеялась, что у нас будет выпускной. Я надену красивое, летящее, длинное в пол, платье. Так грустно, что нельзя попрощаться с любимыми учителями и одноклассниками, что не получили аттестаты торжественно на линейке. Я сегодня плакала. Ничего не будет, — сказала девушка.

Алина планирует выучиться на бухгалтера, и через 10 лет девушка представляет себя бизнес-леди. По ее мнению, у предпринимателя должна быть жилка. Первые деньги заработала в 8 лет. Продала попрыгунчик за 1 рубль. Продавала игрушки подружкам и друзьям.
Она не считает, что женщина в бизнесе не может конкурировать с мужчиной.
— Есть области, в которых девушки разбираются лучше, чем мужчины. Я знаю выпускницу НГУ, создавшую такси и зарабатывающую миллионы. Если ты коммуникабельна, инициативна, все получится. Я уверена, что начну зарабатывать миллионы, а первый из них потрачу на квартиру, — призналась выпускница.

Какой смысл рожать ребенка из-за денег?

Девушка встречается с парнем — красивым, умным, — он всегда поднимет настроение. Внимательный и заботливый. Дарит цветы.
На день рождения подарил метрового медведя. Девушка решила, что создавать семью будет только после того, как встанет на ноги. Бердчанка планирует одного, двух детей.

— Я слышала, как многие рассуждают, что на второго ребенка дадут 600 тысяч. Моя мама родила брата и сестру не из-за денег. У нас маткапитал еще не использован. Государство не должно стимулировать рождаемость, это личный выбор каждого. Какой смысл рожать ребенка из-за денег? Все равно на ребенка уйдет средств больше в разы, — убеждена девушка из многодетной семьи.

Девушка любит Бердск, но свое будущее видит в большом городе. По ее словам, городу не хватает торговых центов и театра. Любимое место — берег в районе «Ремикса».

— Чтобы берег был чистым, не нужно тратить миллионы. Если каждый уберет за собой фантики от конфет и бутылки от лимонада, сохранится природа для будущих поколений, — заключила Алина Шарбаева.


Мнение читателей
2
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Государство не должно стимулировать рождаемость?

Аноним, 09 июня 2020 12:08
Спасибо, ваше мнение очень важно для нас)))
Планирует стать бизнес-леди, а станет главной по ноготочкам )
Аноним, 09 июня 2020 13:00
Молодо-зеленоМы тоже планировали в начале 90-х, а потом Бац!!! Вторая смена и все такое.
Аноним, 09 июня 2020 12:22
У девочки "розовые звездочки"перед глазами...Как только родители "снимут с обеспечения и начнется взрослая,непростая зачастую,жизнь,она поймет,что мат.капитал это лучшее что придумано за последние 20 лет...Стимулировать рождаемость в России стоило начинать в 90-х,мы вымираем,немного компенсируется численность населения за счет мигрантов,но это совсем другая "история"...
Аноним, 09 июня 2020 13:10
Молодая. Смешная.
Аноним, 09 июня 2020 13:28
Амбиции молодёжи конечно удивляют
Поэтому я бы и не брала у них интервью
Пусть увидят жизнь другую ... самостоятельную
Потом послушаем
Гость, 09 июня 2020 13:30
Благими мечтами выстлана дорога в ад(ну примерно как-то так).Ну-ну,выпускница НГУ будучи студенткой собирала бутылки и копила на раскрутку таксомотора.Без денег родителей или богатого папика раскрутилась????Зря родители ограждают девушку от реалий жизни.Дети должны взрослеть постепенно,а не сразу после школы-института.Жизнь за наивность так фигачит по голове!Я полгода если не больше собирал осколки розовых очков.Спасибо битым жизнью и опытным наставникам.Жалко наивную РЕБЕНКУ 18 лет от роду.
Аноним, 09 июня 2020 15:13
С каких это пор такая зеленая сопля имеет право давать другим советы?
Это сейчас она себе сама "крутая".
А в 30 лет будет искать донора спермы.
Аноним, 09 июня 2020 19:18
Так донор уже есть, зачем искать?
906, 09 июня 2020 20:05
Молодец,Алина.Детей нельзя рожать ради денег.Чтобы вырастить ребенка необходимо в первую очередь рассчитывать на свои силы и возможности,а не надеяться на чьи-то подачки.Счастливого пути тебе во взрослой жизни.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня
20:30 09-06-2020
Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня
Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой
20:19 09-06-2020
Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой
Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
20:06 09-06-2020
Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
"Это конец": раскаялся Михаил Ефремов в смертельном пьяном ДТП. "Пусть все будет по закону" 
19:57 09-06-2020
Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
19:43 09-06-2020
Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
Ozon открывает фулфилмент-фабрику в "PNK Парк Толмачево" в Новосибирске
19:30 09-06-2020
Ozon открывает фулфилмент-фабрику в
БердскПоймали сбившего 11-летнюю девочку на "зебре" водителя красной Skoda в Бердске
19:20 09-06-2020
Поймали сбившего 11-летнюю девочку на
"Смертельное голосование": отказались работать на поправках в Конституцию члены избиркомов Новосибирска 3
19:02 09-06-2020
То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
18:47 09-06-2020
То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей
18:45 09-06-2020
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей