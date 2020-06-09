«Какой смысл рожать детей ради денег?»: Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска

18-летняя Алина Шарбаева выпускница из школы №8 через 10 лет девушка представляет себя бизнес-леди и считает, что женщина в бизнесе не может конкурировать с мужчиной. Бердчанка не видит смысла рожать ребенка из-за денег.

Алина Шарбаева планирует стать бизнес-леди

Пандемия коронавируса запомнится надолго жителям Бердска. Она никогда не забудется особенно тем, кто из-за вируса лишился одного из самых важных праздников в жизни — выпускного.

— Когда уходили на каникулы в апреле, то даже представить не могли, что не вернемся в школу. Никогда. Последний звонок провела в онлайн-режиме. Записали видеопоздравление и отправили учителям, — призналась выпускница из школы №8 «Курьер.Среда.Бердск» Алина Шарбаева.

— Я до последнего надеялась, что у нас будет выпускной. Я надену красивое, летящее, длинное в пол, платье. Так грустно, что нельзя попрощаться с любимыми учителями и одноклассниками, что не получили аттестаты торжественно на линейке. Я сегодня плакала. Ничего не будет, — сказала девушка.

Алина планирует выучиться на бухгалтера, и через 10 лет девушка представляет себя бизнес-леди. По ее мнению, у предпринимателя должна быть жилка. Первые деньги заработала в 8 лет. Продала попрыгунчик за 1 рубль. Продавала игрушки подружкам и друзьям.

Она не считает, что женщина в бизнесе не может конкурировать с мужчиной.

— Есть области, в которых девушки разбираются лучше, чем мужчины. Я знаю выпускницу НГУ, создавшую такси и зарабатывающую миллионы. Если ты коммуникабельна, инициативна, все получится. Я уверена, что начну зарабатывать миллионы, а первый из них потрачу на квартиру, — призналась выпускница.

Какой смысл рожать ребенка из-за денег?

Девушка встречается с парнем — красивым, умным, — он всегда поднимет настроение. Внимательный и заботливый. Дарит цветы.

На день рождения подарил метрового медведя. Девушка решила, что создавать семью будет только после того, как встанет на ноги. Бердчанка планирует одного, двух детей.

— Я слышала, как многие рассуждают, что на второго ребенка дадут 600 тысяч. Моя мама родила брата и сестру не из-за денег. У нас маткапитал еще не использован. Государство не должно стимулировать рождаемость, это личный выбор каждого. Какой смысл рожать ребенка из-за денег? Все равно на ребенка уйдет средств больше в разы, — убеждена девушка из многодетной семьи.

Девушка любит Бердск, но свое будущее видит в большом городе. По ее словам, городу не хватает торговых центов и театра. Любимое место — берег в районе «Ремикса».



— Чтобы берег был чистым, не нужно тратить миллионы. Если каждый уберет за собой фантики от конфет и бутылки от лимонада, сохранится природа для будущих поколений, — заключила Алина Шарбаева.