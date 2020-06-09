«Какой смысл рожать детей ради денег?»: Государство не должно стимулировать рождаемость, считает выпускница из многодетной семьи Алина Шарбаева из Бердска

Пандемия коронавируса запомнится надолго жителям Бердска. Она никогда не забудется особенно тем, кто из-за вируса лишился одного из самых важных праздников в жизни — выпускного.
— Когда уходили на каникулы в апреле, то даже представить не могли, что не вернемся в школу. Никогда. Последний звонок провела в онлайн-режиме. Записали видеопоздравление и отправили учителям, — призналась выпускница из школы №8 «Курьер.Среда.Бердск» Алина Шарбаева.
— Я до последнего надеялась, что у нас будет выпускной. Я надену красивое, летящее, длинное в пол, платье. Так грустно, что нельзя попрощаться с любимыми учителями и одноклассниками, что не получили аттестаты торжественно на линейке. Я сегодня плакала. Ничего не будет, — сказала девушка.
Алина планирует выучиться на бухгалтера, и через 10 лет девушка представляет себя бизнес-леди. По ее мнению, у предпринимателя должна быть жилка. Первые деньги заработала в 8 лет. Продала попрыгунчик за 1 рубль. Продавала игрушки подружкам и друзьям.
Она не считает, что женщина в бизнесе не может конкурировать с мужчиной.
— Есть области, в которых девушки разбираются лучше, чем мужчины. Я знаю выпускницу НГУ, создавшую такси и зарабатывающую миллионы. Если ты коммуникабельна, инициативна, все получится. Я уверена, что начну зарабатывать миллионы, а первый из них потрачу на квартиру, — призналась выпускница.
Какой смысл рожать ребенка из-за денег?
Девушка встречается с парнем — красивым, умным, — он всегда поднимет настроение. Внимательный и заботливый. Дарит цветы.
На день рождения подарил метрового медведя. Девушка решила, что создавать семью будет только после того, как встанет на ноги. Бердчанка планирует одного, двух детей.
— Я слышала, как многие рассуждают, что на второго ребенка дадут 600 тысяч. Моя мама родила брата и сестру не из-за денег. У нас маткапитал еще не использован. Государство не должно стимулировать рождаемость, это личный выбор каждого. Какой смысл рожать ребенка из-за денег? Все равно на ребенка уйдет средств больше в разы, — убеждена девушка из многодетной семьи.
Девушка любит Бердск, но свое будущее видит в большом городе. По ее словам, городу не хватает торговых центов и театра. Любимое место — берег в районе «Ремикса».
Планирует стать бизнес-леди, а станет главной по ноготочкам )
Поэтому я бы и не брала у них интервью
Пусть увидят жизнь другую ... самостоятельную
Потом послушаем
Это сейчас она себе сама "крутая".
А в 30 лет будет искать донора спермы.