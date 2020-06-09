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Не ваш ли сынок разбил чужую «Волгу»? На видео попала «банда» малолеток в микрорайоне Радужном Бердска

14:15 09.06.2020, Алена Романцова Фото: скрин с видео
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На видео с камер наблюдения видно, что четверо молодых людей находятся у машины. На утро у автомобиля обнаружены повреждения. Владельцы авто просят опознать по видео своих детей.

Не ваш ли сынок разбил чужую Волгу? На видео попала банда малолеток в микрорайоне Радужном Бердска
Четверо малолетних жителей Бердска попали под подозрение в разгроме автомобиля в микрорайоне Радужном Бердска

Разбили стекло в пассажирской двери «Волги» неизвестные у дома №1 микрорайона Радужный Бердска. Происшествие случилось в ночь с 1 на 2 июня. Хозяйка автомобиля Марина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью 9 июня. Женщина проснулась от музыки и разговоров молодежи, а на утро они вместе с мужем обнаружили поврежденный автомобиль. На видео с камер наблюдения видно, что четверо молодых людей подходят к «Волге», что-то делают у дверей, а затем идут через двор. Собственники еще не успели написать заявление в полицию, были заняты по работе.

— Мы проснулись и увидели, что стекло разбито. Ночью я слышала шум. На камерах видно парней. Завтра я пойду писать заявление, — рассказала Марина 9 июня.

Также хозяйка авто отметила, что ничего из машины не пропало. В ней были все документы от машины, права и небольшая сумма денег.

Видео в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислал старший по дому №1 микрорайона Радужный Бердска Евгений Викторович. Он отметил, что ему не безразлично, что происходит в его дворе. Такая же ситуация была в феврале этого года. Тогда подростки разгромили две машины. Напомним, банда из четырех подростков попала на видео и под подозрение о разгроме машин в микрорайоне Радужном Бердска в ноябре 2019 года. Получается, это уже третий случай.

— Это произошло в ночь на 2 июня в 3:00 ночи. На видео можно разобрать, что четверо подростков проходят мимо подъездов. До этого они находились около автомобиля «Волга», хозяин которого утром обнаружила разбитое стекло. Может быть, кто-то узнает этих людей и сообщит телефон родителей. Было бы неплохо пообщаться, — сообщил Евгений Викторович 9 июня.

«Курьер. Среда. Бердск» вынужден размыть видео, где видно лица молодых людей, так как они могут быть несовершеннолетними. Но на фото хорошо видно одежду и черты молодых людей. Если вам знакомы эти подростки, просим сообщить в редакцию по телефону в вотсап +7 953 878-90-10 или на почту bkurer@mail.ru. Анонимность гарантируем.

Видео с камер наблюдения дома №1 микрорайона Радужный Бердска

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