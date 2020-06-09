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Умирала от кровопотери из-за лечения ноги не тем лекарством по совету врача пациентка в Новосибирской области. На медика завели дело

14:00 09.06.2020 Фото: pixabay.com
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На протяжении нескольких дней больной женщине вводились назначенные лекарственные средства, в которых, как установлено позднее, она не нуждалась в связи с ошибочностью первоначального диагноза.

Умирала от кровопотери из за лечения ноги не тем лекарством по совету врача пациентка в Новосибирской области. На медика завели дело
Приём препаратов не сопровождался проведением необходимых медицинских исследований

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская центральная районная больница».
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области, 18 февраля 2019 года в районную больницу обратилась местная жительница с жалобами на боли в ноге. В тот же день она была госпитализирована, однако лечащий врач поставил ей диагноз без проведения необходимых медицинских исследований.

В результате этого на протяжении нескольких дней больной женщине вводились назначенные лекарственные средства, в которых (как установлено позднее) она не нуждалась в связи с ошибочностью первоначального диагноза.

Приём препаратов не сопровождался проведением необходимых медицинских исследований, что повлекло несвоевременное обнаружение у больной развившейся в результате их введения обильной внутренней кровопотери, которая оценивается как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления обвиняемый полностью признал.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено мировому судье Здвинского судебного района для рассмотрения по существу.

Санкция Уголовного закона предусматривает за содеянное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Источник: Прокуратура НСО

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