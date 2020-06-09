В новую гигантскую школу пойдут 150 первоклассников 1 сентября в микрорайоне Южном Бердска

150 детей пойдут в первый класс в новую гигансткую школу Бердска

1 сентября планируется открытие новой школы в Бердске.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 9 июня, директор управления образования и молодёжной политики Жанна Тузова, открытие школы — очень интересный проект. В данный момент идут конкурсные аукционы, заключаются контракты с поставщиками.

— В июне начинается поставка оборудования для начальной школы. Учебное заведение будет оснащено новейшим оборудованием. Последнее открытие школы в Бердске было более 30 лет назад, безусловно, открытие новой школы-грандиозное и волнительное событие. На сегодняшний день мы приняли около 150 заявлений. Новый учебный год будет успешным, — призналась начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова 9 июня.