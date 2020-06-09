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Умеют предсказывать будущее лишь 3 знака Зодиака. У них звериное чутье. Ты входишь в тройку?

13:03 09.06.2020 Фото: pixabay
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Есть категория знаков Зодиака с хорошо развитой интуицией. Благодаря этому природному дару, данные знаки Зодиака могут избежать любой неприятности. Узнай эти знаки!

Умеют предсказывать будущее лишь 3 знака Зодиака. У них звериное чутье. Ты входишь в тройку?
Астрологи назвали три знака Зодиака с хорошо развитой интуицией

У каждого человека есть свои способности. Одному на роду написано сапоги тачать, другому – управлять космическим кораблем. Из третьего получается замечательный педагог, или врач.

Кто-то становится артистом, или музыкантом, а вот есть категория знаков Зодиака с хорошо развитой интуицией. Благодаря этому природному дару, данные знаки Зодиака могут избежать любой неприятности, и всегда знают, как правильно поступить в том, или ином случае.

Астрологи назвали три знака Зодиака с хорошо развитой интуицией. Вот они:

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У представителей знака Зодиака, образно говоря, звериное чутье: они могут разгадать предстоящее событие наперед. Поэтому их нередко приписывают к ясновидящим и колдуньям. А вот сами Рыбы свои способности чем-то особенным не считают: они уверены, что им просто иногда везет в делах, и никакого колдовства здесь нет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов тоже сильно развита интуиция. Во всяком случае, не хуже, чем у Рыб. Однако есть между ними и отличие, которое заключается в следующем: Рыбы доверяют себе, но и проверяют, чтобы не ошибиться в своих ощущениях. А вот Скорпионы просто играют чисто на доверии самим себе – без всякой перепроверки. Они интуитивно чувствуют, как поступить в той, или иной конкретной ситуации. Скорпионы видят насквозь людей, с которыми общаются, и наперед уже знают, нужен ли им этот человек в будущем, или от него следует отмежеваться. Также Скорпионы азартные игроки, и нередко выигрывают крупные суммы. Хотя деньги как быстро к ним приходят – так и уходят.

Рак (22 июня — 22 июля)
Покровительница представителей Рака – Луна. Этот знак часто путает свою интуицию с магией, и ему вдруг начинает казаться, что он сильный маг и чародей. Рак даже допустить не может, что это чистое совпадение. И как настоящий маг – начинает раздавать советы. В людях Раки умеют видеть не только хорошее, но и плохое.

Может, именно это и является причиной, что у Раков почти нет друзей. Выбрать подходящего друга Ракам не помогает даже интуиция.

Интуиция есть у любого человека. Просто он не умеет нею воспользоваться, и не прислушивается к своему внутреннему голосу, хотя именно через наше ЭГО Вселенная присылает нам подсказки.

Источник: http://rsute.ru

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