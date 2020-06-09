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Наедаются на 4 545 рублей в месяц жители Новосибирской области и Бердска, посчитал Новосибирскстат

14:30 09.06.2020 Фото: pixabay.com
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В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, плодов и овощей – 17,7%, мяса и мясопродуктов – 16,9%, рыбы – 4,7%, чая, соли и специй – 3,6%.

Наедаются на 4 545 рублей в месяц жители Новосибирской области и Бердска, посчитал Новосибирскстат
Постные продукты содержат порой калорий больше, чем мясо или молоко

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в мае 2020 года составила 4 545,3 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,6%, а с начала года – на 8,8%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,4%, на долю молочных продуктов приходится 20,9%, плодов и овощей – 17,7%, мяса и мясопродуктов – 16,9%, жиров – 4,9%, рыбы – 4,7%, чая, соли и специй – 3,6%, яиц – 2%, сахара и кондитерских изделий – 1,9%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (4922,91 рубля), самая низкая – в Омской области (3805,87 рубля).

Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по регионам Сибирского федерального округа в мае 2020 года

Наименование региона Стоимость набора, рублей, в расчете на месяц Изменение стоимости набора, % к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года:

Республика Алтай 4427,54 +1,2 +7,8

Республика Тыва 4430,36 -0,1 +6,5

Республика Хакасия 4741,64 -0,2 +6,7

Алтайский край 4060,17 +1,3 +9,4

Красноярский край 4922,91 0,0 +5,3

Иркутская область 4808,55 +0,8 +7,9

Кемеровская область 4273,12 +1,1 +8,8

Новосибирская область 4545,30 +0,6 +8,8

Омская область 3805,87 +0,2 +7,2

Томская область 4330,84 -0,1 +8,4

Источник:  Новосибирскстат

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