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Эти несколько примет принесут вам удачу и сберегут от беды. Что сделать, чтобы отпала бородавка?

13:14 09.06.2020 Фото: pixabay
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Есть примета, проверенная в жизни. Если во время трапезы у вас изо рта выпадет крошка хлеба – поднимите ее. И что с ней сделать? Читайте!

Эти несколько примет принесут вам удачу и сберегут от беды. Что сделать, чтобы отпала бородавка?
Приметы передаются из поколения в поколение, и представьте себе – срабатывают! Вот некоторые из примет, явно свидетельствующие о том, чего надо предостерегаться в повседневной жизни

Еще у древних народов в жизнь вошли приметы, в которые свято верили наши предки. Истекают столетия (да что столетия – тысячелетия), а приметы по — прежнему живы (может быть – немножко в другой интерпретации).

Приметы передаются из поколения в поколение, и представьте себе – срабатывают! Вот некоторые из примет, явно свидетельствующие о том, чего надо предостерегаться в повседневной жизни.

Ни с кем не делитесь своей недоеденной пищей

Тот, кто доедает после вас кусочек шашлыка, или другой пищи, вместе с лакомым кусочком заберет и часть вашей силы и энергии.

Если вам подают солонку через стол – не принимайте ее: пусть подающий поставит ее на стол ближе к вам, тогда и пользуйтесь нею. Также не подавайте и сами другим людям солонку через стол: существует примета, что таким образом передаются беды и несчастья, даже если вы делаете это не умышленно.

Если у вас случайно просыпалась соль, посыпьте ее сверху сахарным песком – так вы избежите крупной ссоры с кем-либо. Но соль может посодействовать и в хороших делах. Например, если у вас назначена деловая встреча, возьмите небольшую щепотку соли и поместите в левый карман.Таким образом, вы привлечете к себе удачу в делах, и у вас все обязательно получится.

Не накалывайте кусочек хлеба на вилку или нож: таким образом вы лишите себя возможного счастья
Ковыряясь в задумчивости в блюдах, которые расставлены перед вами на столе, вы невзначай накалываете на вилку (или нож) кусочек хлеба, и без всякой «задней» мысли отправляете этот кусочек в рот. Этого делать категорически нельзя, так как подобным образом вы подспудно лишаете себя счастья.

Но есть и другая примета, проверенная в жизни. Если во время трапезы у вас изо рта выпадет крошка хлеба – поднимите ее. И если у вас на теле есть бородавка, от которой вы никак не можете избавиться – потрите этой хлебной крошкой по бородавке – она отпадет сама собой. Данный феномен проверен уже не раз.
А если у вас случайно упала расческа – не спешите поднимать ее с пола. Попросите это сделать кого-нибудь постороннего. Но если рядом никого не окажется — просто наступите на расческу один раз левой ногой и при этом трижды сплюньте через левое плечо. Таким образом, вы избежите  неприятностей, которые собираются над вашей головой.
Источник:http://rsute.ru/

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От редакции

У вас есть свои приметы?

Аноним, 09 июня 2020 13:21
Землю то копать уже можно ?

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