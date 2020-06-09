Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель в Москве. Артисту грозит 12 лет тюрьмы

Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада».

Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Позже эту информацию подтвердили в МВД.

Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада».

Пострадал водитель фургона, его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.



Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал.Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы). Теперь обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье (до 12 лет лишения свободы).

Источник: РИА новости