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Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель в Москве. Артисту грозит 12 лет тюрьмы

13:30 09.06.2020 Фото: Википедия
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Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада».

Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель в Москве. Артисту грозит 12 лет тюрьмы
Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель в Москве. Артисту грозит 12 лет тюрьмы

Попало на видео ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в МосквеУмер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель в Москве. Артисту грозит 12 лет тюрьмыЕщё 286 новостей

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Позже эту информацию подтвердили в МВД.

Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада».

Пострадал водитель фургона, его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Экспертиза показала, что актер был пьян, он не пострадал.
Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы). Теперь обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье (до 12 лет лишения свободы).

Источник: РИА новости

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От редакции

Избежит наказания?

Аноним, 09 июня 2020 13:37
НВР:
Теперь вряд ли. после роликов и наездов закатают в асфальт.Жаль.
Алена, 09 июня 2020 14:18
Ну началось. Отпустить что ли предлагаете?
Аноним, 09 июня 2020 13:38
Это он из-за дочери напился, которая каминг аут совершила

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