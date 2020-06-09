Проверит благоустройство парка 10 июня министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов в Бердске

Планируется, что гулять по аллеям парке высокопоставленный чиновник будет около 30 минут.

В парке выкорчевали пни полувековых тополей Завтра, 10 июня, в Бердск приедет министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Цель его поездки — объект благоустройства «Городской парк культуры и отдыха». Планируется, что гулять по аллеям парке высокопоставленный чиновник будет около 30 минут.

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