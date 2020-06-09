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Проверит благоустройство парка 10 июня министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов в Бердске

13:58 09.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Планируется, что гулять по аллеям парке высокопоставленный чиновник будет около 30 минут.

Проверит благоустройство парка 10 июня министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов в Бердске
В парке выкорчевали пни полувековых тополей

Завтра, 10 июня, в Бердск приедет министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Цель его поездки — объект благоустройства «Городской парк культуры и отдыха». Планируется, что гулять по аллеям парке высокопоставленный чиновник будет около 30 минут.

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Денис Архипов будет восхищен парком Бердска?

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