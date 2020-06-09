«Минеральный источник» забил из ливневки у подъезда дома в микрорайоне Белокаменном Бердска

Житель дома №57/2 жалуется, что УК не реагирует на сообщения. В УК ответили, что о данной проблеме не слышали.

Жители дома №57/2 по ул. Ключевой жалуются на неудобные ступеньки, ведущие в подъезд

С трудом забираются на высокую ступеньку крыльца подъезда в доме №57/2 по ул. Ключевой старушки и дети в Бердске. А недавно рядом с подъездом из ливневки забил «источник».

— Белокаменный микрорайон. Ул. Ключевая, 57/2, второй подъезд. Первая ступенька крыльца находится на высоте 30 см от земли (по правилам — не выше 20 сантиметров). Пожилым, больным людям и детям трудно подниматься. Жители обращаются и пишут заявки в управляющую компанию с прошлого года, а воз и ныне там. Этой весной в том же доме, том же подъезде забил «родник» — невзирая на погоду, из ливневки течет вода (может быть минеральный источник? — не проверял). На обращения в УК не реагируют и ничего не объясняют, а платим за эту воду мы, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня читатель.

По словам директора ООО «Белокаменный» Виктора Злобина, с данными вопросами необходимо обратиться в управляющую компанию.

— Будем конкретно разговаривать, какая ступенька и какой «родник», — отметил Виктор Викторович.

Руководитель ООО «Белокаменный» подчеркнул, что о данном обращении он не слышал.