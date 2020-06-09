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То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети

18:47 09.06.2020 Фото: скриншот видео
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Побежав к своей машине, он едва не угодил под автобус. Затем артист поинтересовался состоянием пострадавшего. Понять артиста можно с трудом — его речь невнятна, и он словно с трудом осознает, что произошло.

То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
Как отмечает автор видео, «дядя Миша не вяжет лыко»

Очевидцы ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова попытались взять у него комментарий по поводу аварии.

Как отмечает автор видео, «дядя Миша не вяжет лыко». Ефремов находится в состоянии алкогольного опьянения. Побежав к своей машине, он едва не угодил под автобус. Затем артист поинтересовался состоянием пострадавшего. Понять артиста можно с трудом — его речь невнятна, и он словно с трудом осознает, что произошло.

— Чуть человека не убил

— Точно никто не умер? То есть никто сейчас не умер?

— Пока нет

«В 2009 году Михаил уже засветился в аварии, будучи в нетрезвом состоянии, и вот 11 лет спустя решил повторить свой героический поступок. Мне интересно, его просто лишат водительского удостоверения на три года и отпустят?» — написал автор ролика.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу». Момент ДТП запечатлели камеры наблюдения. Актер находился за рулем в неадекватном состоянии.

Водитель отечественной легковушки оказался блокирован в салоне. Спасатели извлекли пострадавшего и передали его бригаде медиков. Мужчину с травмами увезли на реанимобиле

Актера под руки увели сотрудники ДПС. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, Ефремова увезли на медосвидетельствование на наличие алкоголя.

Скандалы с Ефремовым

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания Airbaltic отказала ему в вылете в Ригу из-за того, что артист был нетрезв. Пиар-директор актера эту информацию комментировать отказалась. В авиакомпании недопуск звезды на борт самолета пока не прокомментировали. Также сохраняет молчание и сам актер.

А в 2018 году актера осудили после спектакля «Не становись чужим», который столичный театр «Современник» привез в Самару накануне Международного женского дня. Главную роль в постановке исполнил Ефремов, однако, по словам зрителей, их праздничное настроение было испорчено. Они утверждают, что артист пререкался с кашляющими зрителями во время спектакля, путал слова и сыпал нецензурной лексикой — не по тексту. Некоторые даже заподозрили, что Ефремов вышел на сцену пьяным.

Источник: ren.tv

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