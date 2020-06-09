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Увеличить пособие по безработице велел Путин. Его заплатят до 1 октября 2020 года

18:32 09.06.2020 Фото: pixabay.com
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Правительство должно продлить либо возобновить выплаты пособия гражданам, которые зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных и чей срок выплат истек после 1 марта 2020 года.

Увеличить пособие по безработице велел Путин. Его заплатят до 1 октября 2020 года
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4500 руб.», — отмечается в сообщении.
Правительство должно продлить либо возобновить выплаты пособия гражданам, которые зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных и чей срок выплат истек после 1 марта 2020 года. Продление предусматривается до 1 октября 2020 года.

По поручению Путина безработные родители, приемные родители, усыновители и опекуны получат право на доплаты к пособию по безработице в размере 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Для индивидуальных предпринимателей должен быть установлен максимальный размер пособия по безработице, если они вынужденно прекратили работать после 1 марта 2020 года и зарегистрированы как безработные. Срок действия указанной меры — до 1 октября 2020 года.

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