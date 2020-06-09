Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО «Полигон» за кладбищем Бердска

Директор компании Денис Шалдов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз.

Строят дорогу за кладбищем Бердска к будущему полигону ТКО

Начали прокладывать дорогу к своему участку компания ООО «Полигон». Директор компании Денис Шалдов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз. Пока это только дорога. Она находится на территории Искитимского района. Участок у компании в собственности, но для строительства свалки, нужно около года — нужно пройти массу согласований с Правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту. Но его ждут еще очень долгие экспертизы и согласования. Нам может понадобиться около года, — рассказал Денис Сергеевич 9 июня.

Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» задавали вопросы, что за работы начались за кладбищем. Некоторые утверждали, что здесь появится мусороперерабатывающий завод. Шалдов заверил, что это будет полигон. К переработке он отношения не имеет.

Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что пока разрешения на строительство собственнику не выдано.

— На участке скорее всего сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Светлана Сергеевна 9 июня.

Для более детального ответа она попросила сделать запрос на бумаге.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск