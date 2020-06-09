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Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО «Полигон» за кладбищем Бердска

18:43 09.06.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор компании Денис Шалдов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз.

Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО Полигон за кладбищем Бердска
Строят дорогу за кладбищем Бердска к будущему полигону ТКО
Сюжет: Мусорная реформа
Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО Полигон за кладбищем Бердска

Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО «Полигон» за кладбищем БердскаНа утилизацию масок и шприцев в COVID-19 выдадут лицензии бизнесу в РоссииЕщё 166 новостей

Начали прокладывать дорогу к своему участку компания ООО «Полигон». Директор компании Денис Шалдов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз. Пока это только дорога. Она находится на территории Искитимского района. Участок у компании в собственности, но для строительства свалки, нужно около года — нужно пройти массу согласований с Правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту. Но его ждут еще очень долгие экспертизы и согласования. Нам может понадобиться около года, — рассказал Денис Сергеевич 9 июня.

Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» задавали вопросы, что за работы начались за кладбищем. Некоторые утверждали, что здесь появится мусороперерабатывающий завод. Шалдов заверил, что это будет полигон. К переработке он отношения не имеет.

Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что пока разрешения на строительство собственнику не выдано.

— На участке скорее всего сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Светлана Сергеевна 9 июня.

Для более детального ответа она попросила сделать запрос на бумаге.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО Полигон за кладбищем Бердска
Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО Полигон за кладбищем Бердска
Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО Полигон за кладбищем Бердска
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От редакции

Нужен полигон?

Аноним, 09 июня 2020 17:29
НВР:
Странно то, что когда устанавливали драконовские цены на мусор, говорили, что в нее входит строительство мусороперерабатывающих заводов. А теперь что? Их будут строить за отдельные деньги?
Аноним, 09 июня 2020 17:40
Ну вот, теперь в Бредске будет две свалки.
И дым отечества будет в городе независимо от розы ветров всегда.
(А кто скажет, что свалка не горит - у того чирий на носу вылезет)
Аноним, 09 июня 2020 17:46
Да ладно!!!!!
Проект не согласован, а дорогу уже строят?
А если не согласуют?
Кто тогда заплатит за дорогу?
Кого они лечат...
Давно уже всё утвердили и согласовали и занесли и вынесли.
Аноним, 09 июня 2020 17:47
Бердск теперь не только спальный район Н-ска но и его помойка.
Аноним, 09 июня 2020 19:38
Не одна помойка, а две будет по проекту, помимо мусорной свалки, вы еще про Исправительный Центр не забывайте, от его строительства пока никто не отказывался.
Аноним, 09 июня 2020 17:55
Хитрый ход.
Де-юре - свалка в Искитимском районе и на генплане её нет. Она Белое Пятно на краю города.
А де-факто - ста метрах от года и 20 километрах от Искитима.
Нюхайте горожане вонь трех городов.
А там внизу ещё есть речка Раздельная, которая впадает в Обь в 100 метрах от бердского водозабора и куда пойдут все стоки и фильтрации со свалки.
В общем - хана городу.
Лина, 09 июня 2020 19:19
Хана городу уже давно. Уж как 30 лет.
Аноним, 09 июня 2020 19:32
Думаю, что щебенкой посыпят и на этом все закончится.
Аноним, 09 июня 2020 19:54
Здесь явно хана. Я понимаю там хана, для рабочих, загубили заводы, мстят за царя, почуяли себя в белых воротничках.
Ну тут хана то всем придет тогда и рабочим и придуркам.
Аноним, 09 июня 2020 19:25
Нужна дорога
Аноним, 09 июня 2020 19:39
Кладбище и свалка.
Что там скажут попы?
Аноним, 09 июня 2020 20:24
А что скажут попы на глентвагенах: Спасибо Путину за хорошую бесплатную дорогу к кладбищу))
Аноним, 09 июня 2020 19:50
ЕСли полигон для того, чтоб туда возить мусор, тогда все пойдет в реку.
Это еще хуже, чем исправительный центр.
Это экологическая катастрофа, для Бердска и Новосибирска и еще там рядом кладбище. ПОхоже местные царьки совсем звезданулись.
Наталья, 09 июня 2020 20:26
Похоже высшие чиновники Бердска решили пополнить свои карманы за счет похорон единственного большого города Новосибирской области и свалить из города.То узниками норовят заселить,то сами предложили устроить областную помойку чуть ли не в центре Бердске.А ведь эти оба проекта очень денежные,хорошо оплачиваются.https://kurer-sreda.ru/2018/07/16/363744-razmestyat-li-svalku-berdska-v-lebedevke
Неужели помойку надо делать в границах города Бердска,неужели в Искитимском районе нет подходящей земли для свалки.Если в районе делать свалку,то в карманах чиновников Бердска ничего не осядет вот в чем причина.Поэтому свалку в городе они организуют или уже организовали.

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