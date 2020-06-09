Строит дорогу к будущей мусорной свалке ООО «Полигон» за кладбищем Бердска

Начали прокладывать дорогу к своему участку компания ООО «Полигон». Директор компании Денис Шалдов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сам проект полигона пока на стадии согласования и должен пройти массу экспертиз. Пока это только дорога. Она находится на территории Искитимского района. Участок у компании в собственности, но для строительства свалки, нужно около года — нужно пройти массу согласований с Правительством Новосибирской области и экспертами.
— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту. Но его ждут еще очень долгие экспертизы и согласования. Нам может понадобиться около года, — рассказал Денис Сергеевич 9 июня.
Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» задавали вопросы, что за работы начались за кладбищем. Некоторые утверждали, что здесь появится мусороперерабатывающий завод. Шалдов заверил, что это будет полигон. К переработке он отношения не имеет.
Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что пока разрешения на строительство собственнику не выдано.
— На участке скорее всего сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Светлана Сергеевна 9 июня.
Для более детального ответа она попросила сделать запрос на бумаге.
Автор видео Курьер. Среда. Бердск
Странно то, что когда устанавливали драконовские цены на мусор, говорили, что в нее входит строительство мусороперерабатывающих заводов. А теперь что? Их будут строить за отдельные деньги?
И дым отечества будет в городе независимо от розы ветров всегда.
(А кто скажет, что свалка не горит - у того чирий на носу вылезет)
Проект не согласован, а дорогу уже строят?
А если не согласуют?
Кто тогда заплатит за дорогу?
Кого они лечат...
Давно уже всё утвердили и согласовали и занесли и вынесли.
Де-юре - свалка в Искитимском районе и на генплане её нет. Она Белое Пятно на краю города.
А де-факто - ста метрах от года и 20 километрах от Искитима.
Нюхайте горожане вонь трех городов.
А там внизу ещё есть речка Раздельная, которая впадает в Обь в 100 метрах от бердского водозабора и куда пойдут все стоки и фильтрации со свалки.
В общем - хана городу.
Ну тут хана то всем придет тогда и рабочим и придуркам.
Что там скажут попы?
Это еще хуже, чем исправительный центр.
Это экологическая катастрофа, для Бердска и Новосибирска и еще там рядом кладбище. ПОхоже местные царьки совсем звезданулись.
Неужели помойку надо делать в границах города Бердска,неужели в Искитимском районе нет подходящей земли для свалки.Если в районе делать свалку,то в карманах чиновников Бердска ничего не осядет вот в чем причина.Поэтому свалку в городе они организуют или уже организовали.