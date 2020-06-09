Обездоленные: Без подгузников остались больные туберкулезом дети в разгар COVID-19, рассказал волонтер Вячеслав Останин жителям Бердска

Вход в больницу и санаторий закрыт. За два месяца скопилась куча вещей для больных ребятишек, а также подарки на дни рождения.

После завершения самоизоляции Вячеслав Останин отвезет вещи и подарки 150 ребятишкам, находящимся в больнице и санатории

Продолжает собирать вещи для больных туберкулезом детей мочищенской туберкулезной больницы и санатория волонтер Вячеслав Останин, много лет сотрудничающий с «Курьер. Среда. Бердск». За два месяца скопилась целая куча. Но только отвезти их по назначению он пока не может. Больница и санаторий закрыты для посещений, в том числе и волонтеров.

-Пока не пускают и вещи не принимают. Карантин. Конечно, там сейчас непросто — остались без помощи благотворителей — памперсов, средств личной гигиены для детей, которые всегда нужны, — рассказал 8 июня «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Останин.

Самоизоляция не стала причиной остановки общественной деятельности Вячеслава Останина. Он продолжает помогать тем, кто остался на обочине жизни. Заключенным и вышедшим на свободу людям, их семьям.

-Основная работа после освобождения. Трудоустройство, питание, одежда, жилье, документы. Постоянно обращаются за помощью. Неделю назад приехал мужчина из Кемерова. Освободился, нигде не мог найти работу и жилье. Мы трудоустроили его. Работает неделю. И живет у нас в центре. Оплачиваем дорогу, питание, выдаем вещи. Главное, дать возможность встать на ноги. Другой обратился со подобными проблемами. Ему 50 лет, работал дворником. Работу потерял из-за коронавируса. За жилье стало нечем платить.

Вячеславу остался год до окончания семинарии. Из-за коронавируса он не смог поехать весной на учебу. Занимался онлайн.

Волонтер очень переживает за то, что не может сейчас помогать больным туберкулезом детям.

-Мы ждали с нетерпением конца мая. Думали, что все прекратится. И я соберу все вещи и увезу туда. Дни рождения отметим сразу за два месяца. Подарки готовые стоят. Но самоизоляцию снова продлили.