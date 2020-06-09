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Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе

19:43 09.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Конфликт перерос в драку и Санкин избил 54-летнего мужчину руками и ногами, а также штакетником. И забрал у него деньги. Потерпевший скончался в «скорой».

Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
Обвиняемый в убийстве педофила Владимир Санкин пойдет под суд в Уфе

33-летний житель Уфы Владимир Санкин предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства 9 июня.

Следователи установили, что вечером 30 января Санкин встретил двух знакомых подростков, один из которых рассказал, что неизвестный мужчина предложил ему заняться сексом. Горожанин решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку и Санкин избил 54-летнего мужчину руками и ногами, а также штакетником.

Прибывшие на место полицейские остановили избиение, однако после полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Отмечено, что обвиняемый также забрал деньги у 54-летнего мужчины.

Владимир Санкин не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уфимцы требовали оправдать спасшего детей мужчину.

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