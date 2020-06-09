Заметили признаки эпидемии коронавируса еще летом 2019 года в Ухане

Выяснилось, что число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019-го. В то же время люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее — симптомах коронавирусной инфекции.

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Американские ученые допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Ухане еще летом прошлого года, сообщает ABC News.

Группа ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном проследила по снимкам с частных спутников динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года.

Выяснилось, что число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019-го. Осенью загруженность достигла пика. Так, 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин, тогда как годом ранее их было всего 171. Прирост составил 67 процентов, а в отдельные дни достигал 90 процентов, отметили исследователи.

Они также изучили запросы пользователей китайской поисковой системы Baidu. Как отмечается, в начале осени люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее — симптомах, которые, как выяснилось позже, характерны для коронавирусной инфекции.

По словам руководителя группы, нельзя с полной уверенностью говорить о связи роста трафика с эпидемией COVID-19. Однако исследователи считают очевидным, что ситуация в Ухане ухудшилась еще до вспышки вируса на рынке морепродуктов.

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, а в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось, и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего выявлено почти семь миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.