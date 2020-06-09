Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей

Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей

Примерно 310 тысяч семей будут ежемесячно получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 6 752 рублей, заявил министр труда Антон Котяков.

«Вчера президентом был подписан федеральный закон, увеличивающий минимальный размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет в два раза. Такие пособия выплачиваются родителям, не работавшим к моменту рождения первого ребёнка . Теперь увеличенная выплата составит 6 752 рубля, и ежемесячно такую выплату будут получать 310 тысяч наших семей», — сказал Котяков на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.

По его словам, данное решение коснется и работающих женщин с низкой зарплатой.

«Это решение также повлечет изменение размера пособия и для работающих женщин с невысоким уровнем заработной платы. Если сейчас 40% от трудового дохода составляет менее 6 752 рублей, …если эта заработная плата ниже чем 16,5 тысяч рублей в месяц, то теперь для них размер пособий также будет увеличен. Таким образом, больше станут получать дополнительно 230 тысяч матерей»,- заключил министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое — до 6 752 рублей. До этого минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 752 рублей