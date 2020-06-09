09.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей

18:45 09.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Данное решение коснется и работающих женщин с низкой зарплатой, заявил глава Минтруда.

Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей
Пособия на детей до 1,5 лет получат 310 тысяч семей
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей

Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семейКак и где гражданам получить карантинные 12 130 рублей? РазъясняемЕщё 139 новостей

Примерно 310 тысяч семей будут ежемесячно получать увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 6 752 рублей, заявил министр труда Антон Котяков.

«Вчера президентом был подписан федеральный закон, увеличивающий минимальный размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет в два раза. Такие пособия выплачиваются родителям, не работавшим к моменту рождения первого ребёнка . Теперь увеличенная выплата составит 6 752 рубля, и ежемесячно такую выплату будут получать 310 тысяч наших семей», — сказал Котяков на совещании председателя Совфеда Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.

По его словам, данное решение коснется и работающих женщин с низкой зарплатой.

«Это решение также повлечет изменение размера пособия и для работающих женщин с невысоким уровнем заработной платы. Если сейчас 40% от трудового дохода составляет менее 6 752 рублей, …если эта заработная плата ниже чем 16,5 тысяч рублей в месяц, то теперь для них размер пособий также будет увеличен. Таким образом, больше станут получать дополнительно 230 тысяч матерей»,- заключил министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое — до 6 752 рублей. До этого минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 752 рублей

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошее подспорье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня
20:30 09-06-2020
Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня
Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой
20:19 09-06-2020
Пропавшую 2-летнюю девочку сутки искали в Пермском крае. Нашли живой
Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
20:06 09-06-2020
Открывают пять пляжей на Обском море в Новосибирске. Пока чистят берег
"Это конец": раскаялся Михаил Ефремов в смертельном пьяном ДТП. "Пусть все будет по закону" 
19:57 09-06-2020
Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
19:43 09-06-2020
Убил педофила и сел на скамью подсудимых Владимир Санкин в Уфе
Ozon открывает фулфилмент-фабрику в "PNK Парк Толмачево" в Новосибирске
19:30 09-06-2020
Ozon открывает фулфилмент-фабрику в
БердскПоймали сбившего 11-летнюю девочку на "зебре" водителя красной Skoda в Бердске
19:20 09-06-2020
Поймали сбившего 11-летнюю девочку на
"Смертельное голосование": отказались работать на поправках в Конституцию члены избиркомов Новосибирска 3
19:02 09-06-2020
То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
18:47 09-06-2020
То есть никто сейчас не умер? Видео Михаила Ефремова после смертельного ДТП опубликовано в Сети
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей
18:45 09-06-2020
Пособие 6752 рубля на детей до 1,5 лет ежемесячно будут получать 310 тыс. семей