Поймали сбившего 11-летнюю девочку на «зебре» водителя красной Skoda в Бердске

После наезда на ребенка он скрылся с места происшествия в микрорайоне Молодежном. Но полицейским удалось его вычислить. У ребенка перелом кисти.

Сбив ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся

В ходе розыскных мероприятий ГИБДД региона установила водителя, управлявшего красной «Шкода», которая сбила 7 июня 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и уехала с места происшествия. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня сообщила Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

По ее словам, единственное, что упомянул пострадавший ребёнок в объяснении правоохранителям после ДТП: сбившая её машина была иномаркой красного цвета, а её водитель спросил у неё, всё ли нормально и уехал.

Нарушитель ПДД установлен и даёт объяснения правоохранителям.

— Это мужчина 1980 года рождения. Он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода на автомобиле Skoda Octavia, — отметила Ольга Гейнисман.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ДТП с участием 11-летней девочки произошло в воскресенье, 7 июня, около 20.00 на пешеходном переходе через ул. Боровую в районе детсада «Кристаллик» в микрорайоне Молодежном. Сбежавшего водителя объявили в розыск.

У пострадавшего ребенка диагностировали закрытый перелом головки лучевой кости руки. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.