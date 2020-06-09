Ozon открывает фулфилмент-фабрику в «PNK Парк Толмачево» в Новосибирске

Первые посылки с новой площадки в логистическом парке отправятся клиентам Ozon уже в сентябре этого года

Посылки начнут отправлять уже осенью-2020

Ozon арендовал 67 тыс кв.м. под фулфилмент-центр в индустриальном парке «PNK Парк Толмачево» в Новосибирске, сообщили консультанты проекта — компания CBRE.

«Первые посылки с новой фулфилмент-фабрики отправятся клиентам Ozon уже в сентябре этого года.», — отметили в компании.

Проект реализуется в три очереди. В июне онлайн-ритейлер получит доступ на уже готовый объект площадью порядка 17 тыс. кв. м, включая офисный блок в 3 000 кв. м и помещение в 1 400 кв. м для товаров, требующих особых условий хранения. В течение ближайших двух-трех лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди (схема built-to-lease) общей площадью порядка 50 000 кв. м.

«В этом году мы запустим сразу несколько крупных фулфилмент-фабрик в разных регионах страны. Именно недостаток логистической инфраструктуры сейчас является одним из основных барьеров для развития рынка e-commerce, и наращивая собственные мощности мы можем не только сохранять темпы роста, но и сократить сроки доставки даже в отдаленные регионы», — цитирует «Интерфакс» Степана Гусамова, директора по инвестициям и развитию инфраструктуры Ozon.

«Наша сделка с интернет-магазином Ozon подтверждает тот факт, что онлайн-бизнес настроен на серьезное развитие, в том числе в регионах. Новосибирск традиционно является ключевым хабом для компаний, развивающих бизнес в Сибири. Поэтому PNK group возводит индустриальные здания в Новосибирске уже более 12 лет. У нашей группы компаний есть индустриальные парки и в других значимых регионах – Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Самарской области, где доступны как готовые площади, так и земля под застройку», — добавил Дмитрий Пилевин, управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент».